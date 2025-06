Trong 6 tháng, Bình Định xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người

Ngày 25.6, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, đã trình bày kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, phát biểu tại kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Trong đó, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 102 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 81 vụ (30,3%), tăng 11 người chết (10%), giảm 111 người bị thương (52,1%)… Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân, tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ nhưng số người chết tăng.

Cũng theo thiếu tướng Lê Quang Nhân, ngay khi bỏ công an cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra Công an tỉnh không để trống địa bàn, bỏ sót đối tượng, không gián đoạn công việc; đồng thời thành lập 4 tổ công tác thuộc các phòng liên quan đến phòng chống tội phạm.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhanh chóng thống kê đánh giá tình hình phạm tội cũng như những việc liên quan đến an ninh trật tự. Từ đó, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh bố trí phân công lực lượng điều tra viên đủ số lượng, chất lượng để đảm nhận công việc mà cơ quan điều tra công an cấp huyện để lại.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

"Trong thời gian 6 tháng vừa qua, toàn tỉnh Bình Định không có vấn đề gì nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ điều tra xử lý các vụ việc. Kết quả đã cho thấy tội phạm trên toàn tỉnh Bình Định đã giảm 12,05%, đây là kết quả đáng tin tưởng", thiếu tướng Lê Quang Nhân chia sẻ.