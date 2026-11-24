Vở kịch là kết quả từ dự án nghệ thuật do Sunbox (nhóm dự án nghệ thuật gắn kết cộng đồng và hỗ trợ người khiếm thị) phối hợp cùng đạo diễn trẻ Huy An khởi xướng và tổ chức, nhằm tạo lập một không gian thực hành sân khấu chuyên nghiệp và tiếp cận hơn cho người khiếm thị.

Học cách làm chủ sân khấu

Sau 15 tuần rèn luyện các kỹ năng biểu diễn như tiếng nói sân khấu, chuyển động hình thể và thanh nhạc, 14 học viên trẻ khiếm thị đã có thể biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp trước khán giả.

Đạo diễn trẻ Huy An (trái) hướng dẫn học viên khiếm thị di chuyển trên sân khấu ẢNH: QUỲNH NGÂN

Là đạo diễn vở kịch, anh Huy An (29 tuổi, hiện là đạo diễn sân khấu - sự kiện tại Kịch đoàn Thành Lộc) cho biết trong quá trình tập luyện, các diễn viên tiếp cận kịch bản qua file word bằng phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị. Song song đó, họ được đạo diễn hướng dẫn trực tiếp và cùng trao đổi sâu để nắm bắt tâm lý, hành động cũng như cảm xúc của nhân vật.

Theo anh Huy An, thử thách lớn nhất trên sàn tập là giúp các học viên định hướng không gian, xác định điểm đối mặt (góc nhìn tương tác với bạn diễn) và ghi nhớ đường dây di chuyển. "Quá trình dàn dựng trên sàn cũng là lúc tôi phải lần mò từng bước để tìm ra phương pháp truyền đạt phù hợp nhất với các bạn khiếm thị", anh cho biết.

Để giúp các học viên làm chủ không gian, anh Huy An cùng ê kíp đã sử dụng các điểm đánh dấu xúc giác trên mặt sàn, hỗ trợ các bạn nhận biết vị trí bằng cảm giác bàn chân. "Sân khấu được thiết kế theo dạng 360 độ, tức khán giả ngồi vòng quanh khu vực biểu diễn. Dựa vào các điểm tiếp xúc được bố trí sẵn trên sàn, diễn viên sẽ lấy đó làm mốc để di chuyển theo từng tuyến kịch bản mà không bị lệch hướng", anh chia sẻ.

Với các học viên, để học được cách biểu diễn trên sân khấu và làm quen với kỹ thuật biểu diễn đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và gặp phải rất nhiều thử thách. Huỳnh Ngọc Hiếu (sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, học viên tham gia biểu diễn) cho hay: "Do không thể quan sát bằng mắt, thử thách lớn nhất của mình là phải vừa ghi nhớ đường dây di chuyển trên sân khấu, vừa thoại và giữ trọn cảm xúc nhân vật. Khi dồn tâm trí vào lời thoại, mình rất dễ mất phương hướng và lo bước sai vị trí. Ngược lại, nếu quá tập trung vào từng bước đi để giữ an toàn, đúng đội hình, nhịp thoại thì cảm xúc của mình lại bị đứt quãng".

Các bạn trẻ khiếm thị nỗ lực tập luyện ẢNH: QUỲNH NGÂN

Còn Nguyễn Thị Thanh Vinh (28 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam, học viên tham gia biểu diễn) thì cho biết áp lực lớn nhất đối với bản thân là động tác được bạn diễn bế lên và xoay người. "Vì cả mình và bạn diễn đều là người khiếm thị nên trong những lần đầu tập luyện, mình cảm thấy khá lo sợ và chưa thực sự an tâm về độ an toàn", Vinh bộc bạch.

Chạm đến trái tim người xem

Khép lại hành trình tập luyện để chính thức đứng trước khán giả, Ngọc Hiếu không giấu được sự xúc động. "Được biểu diễn trên sân khấu là trải nghiệm rất đặc biệt với mình. Trong đêm công diễn, tiếng vỗ tay của khán giả cùng lời động viên từ các nghệ sĩ gạo cội như cô Kim Xuân là sự khích lệ vô cùng lớn, giúp mình thêm tự tin để làm tốt hơn ở những lần diễn tới", Hiếu bày tỏ.

Trương Minh Trung (38 tuổi, nhạc công và ca sĩ tự do, học viên tham gia biểu diễn vở kịch) rất quyết tâm khi được thử sức ở sân khấu kịch, một loại hình nghệ thuật giàu chiều sâu nội tâm và sự tương tác trực tiếp. Trung tâm sự: "Với một người khiếm thị hoàn toàn như mình, việc bước lên sân khấu không chỉ là đi tìm cái hay, cái đẹp của nghệ thuật, mà còn là hành trình khẳng định rằng trong bóng tối vẫn luôn có ánh sáng của đam mê, nghị lực và sự cống hiến nghiêm túc".

Bế bạn diễn là một động tác khó đối với các học viên khiếm thị ẢNH: QUỲNH NGÂN

Nói về cảm xúc khi được đứng trên sân khấu, Trung chia sẻ: "Khi đứng trên sân khấu, dù không nhìn thấy ánh đèn hay gương mặt của từng khán giả phía dưới, nhưng mình cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng ấm áp, sự im lặng tập trung theo dõi và cả những tiếng vỗ tay từ khán phòng. Khoảnh khắc đó khiến mình thấy mọi nỗ lực tập luyện đều xứng đáng, vì mình cảm thấy tiếng nói và cảm xúc của nhân vật đã thực sự chạm đến trái tim người xem".

Phạm Lê Phi Long (21 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên có cơ hội được xem một vở kịch do người khiếm thị biểu diễn. "Trong suốt hai tiếng rưỡi theo dõi buổi biểu diễn, mình cảm nhận rõ sự quyết tâm và nghị lực phi thường của các bạn cũng như các anh chị. Mọi người đã hóa thân vào vai diễn chuyên nghiệp như những nghệ sĩ thực thụ", Phi Long bày tỏ.

Đến xem buổi diễn với tư cách khách mời, NSƯT Thành Lộc bày tỏ sự xúc động khi được thưởng thức một chương trình trọn vẹn và tin rằng khán giả cũng có chung cảm nhận. NSƯT Thành Lộc nhận định: "Dù vẫn còn vài thiếu sót nhỏ như một số bạn di chuyển nhầm vị trí, nhưng cũng qua đó, tôi lại thấy rõ sự nỗ lực và tinh thần chuyên nghiệp rất cao khi các bạn bình tĩnh ứng biến, xử lý tình huống trên sân khấu. Các bạn có một điểm chung mà chúng ta đều có thể thấy được, đó chính là lòng yêu nghệ thuật".