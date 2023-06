Trọng Long: 'Cỗ máy quét' của HLV Troussier

1/3 nhân sự của danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 6.2023 là những gương mặt mới, hoặc ít có cơ hội khẳng định mình dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuyến giữa sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của Việt Hưng, Thành Long, Ngọc Quang, Xuân Mạnh hay Trọng Long, Hải Huy… Họ đang khát khao khẳng định mình và muốn chứng tỏ năng lực không kém cạnh so với những ngôi sao khác, chẳng hạn như Hoàng Đức.



Dưới thời HLV Philippe Troussier, không ai có thể đảm bảo mình sẽ chắc suất trong đội hình chính, ngay cả khi họ là "công thần" của đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn trước đó. Đấy có thể là nỗi lo đối với Hoàng Đức hay Tuấn Anh nhưng đồng thời cũng mở ra hy vọng cho những Việt Hưng, Thành Long, Ngọc Quang hay Xuân Mạnh, Trọng Long. Bởi khi xuất phát điểm ở con số 0, họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cuộc cạnh tranh sòng phẳng sao cho thích ứng với yêu cầu của HLV mới.

Trọng Long (bìa phải) rất cơ động BẢO HÂN

Thực tế nhìn từ SEA Games 32, HLV Troussier lại không ưu ái cho những cầu thủ có kỹ thuật và thiên về kiểm soát bóng như nhiều người đã nghĩ trước đó. Lê Quốc Nhật Nam hay Huỳnh Công Đến lại đóng vai trò kép phụ cho những tiền vệ giàu tính chiến đấu hơn, cơ động hơn với năng lượng bùng nổ hơn là Đức Phú, Thái Sơn.

Vì thế, các tiền vệ như Thành Long, Trọng Long hay Hải Huy hoàn toàn có cơ hội được đá chính. Đặc biệt là với Trọng Long. Tiền vệ từng là đội trưởng của U.16 Việt Nam cách đây 7 năm, đã không được đánh giá đúng thực lực trong vài mùa giải trở lại đây. Ngay cả khi Trọng Long cùng các đồng đội của U.23 Việt Nam giành được tấm HCV SEA Games 31, cũng không nhiều khán giả quá ấn tượng về anh.

Trọng Long được giới chuyên gia đánh giá cao BẢO HÂN

Dẫu vậy, sự âm thầm của Trọng Long vẫn được nhà chuyên môn đánh giá cao. Năm ngoái, anh thi đấu 18 trận cho CLB TP.HCM, bất chấp bối cảnh phải "chiến đấu" với nhiều tiền vệ kỳ cựu cùng vị trí như Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Thanh Bình, Lee Nguyễn. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Trọng Long là mẫu cầu thủ có tầm hoạt động rộng, thể lực tốt, khả năng tranh chấp, cản phá giữa sân khá ổn nhờ sức chiến đấu dẻo dai. Tuy nhiên, Trọng Long còn trẻ, lại chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nên chưa giỏi ở khâu luân chuyển bóng, tổ chức lối chơi cho tuyến trên ghi bàn. Đó là vấn đề kinh nghiệm, cần thêm thời gian để tích lũy".

Sang đến năm nay, trước trận đấu với đội Thanh Hóa, Trọng Long thi đấu 9 trận cho CLB Công an Hà Nội. 8 trong 9 trận đấu đó, Trọng Long đá chính. Cựu phân tích viên Thành Vũ của CLB Công an Hà Nội nói: "Về Nguyễn Trọng Long, đây là một chuyên gia 'giải phóng mặt bằng' của V-League trong 2, 3 mùa giải gần đây. Tôi không nghĩ là có một tiền vệ trung tâm nào tại giải đấu thu hồi bóng hiệu quả và có độ liên tục như Long. Cậu ấy chơi đa số các trận đấu của Công an Hà Nội và là nền tảng quan trọng để đội này ghi phần lớn số bàn thắng của họ từ các tình huống chuyển đổi tấn công".

Phong cách của Trọng Long là thuộc diện "gu" ưa thích của HLV Troussier. Nhìn cách Thái Sơn thi đấu đầy năng lượng và tạo được dấu ấn ở SEA Games 32 trong vai trò tiền vệ trung tâm, người hâm mộ có thể hình dung về một kịch bản tương tự cho Trọng Long ở ĐTQG Việt Nam.

Trong bối cảnh xét về phong độ hiện tại, HLV Troussier hướng đến việc sử dụng 1 tiền vệ tổ chức tấn công như Hải Huy hay Hoàng Đức. Khi đó, một "máy quét" ở phía dưới giàu năng lượng như Trọng Long sáng cửa để được nhà cầm quân người Pháp tin tưởng.