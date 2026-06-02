Trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thành tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài

Giải phóng 17.000 ha đất

Báo cáo từ UBND TP.HCM cho biết toàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý, đạt tỷ lệ 100%, giải phóng 17.000 ha đất và huy động hơn 206.000 tỉ đồng vốn đầu tư xã hội.

Trong số này có 417 dự án đã được giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoặc đã tiến hành giao đất, cho phép chủ đầu tư tái khởi động thi công và bàn giao đưa vào vận hành khai thác xã hội.

Có 393 dự án cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các vướng mắc chính và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng. Chỉ còn 28 dự án tiếp tục được tập trung xử lý do tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, liên quan nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau.

TP.HCM cũng khen thưởng 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Một số dự án trọng điểm đã ghi nhận chuyển biến rõ nét. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã được tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng và thanh toán quỹ đất. Sau nhiều năm đình trệ, công trình được tái khởi động từ đầu năm 2026 và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Khu đất công số 1 Lý Thái Tổ, diện tích hơn 4,4 ha, sau nhiều năm bỏ trống cũng đã được bàn giao để xây dựng công viên công cộng, góp phần tăng diện tích cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Tại hội nghị, Sở Tài chính cũng đã công bố Kế hoạch số 243 của UBND TP.HCM về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó thành phố sẽ rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn, phân loại theo nhóm, lĩnh vực để theo dõi, phân công, tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng người đúng việc.

Việc thu thập dữ liệu chia làm hai đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 21.5 đến 24.5, đợt 2 đến hết 10.6. Đến hết đợt 1, có 331 dự án đã được đăng ký. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành thống kê, phân loại, phê duyệt danh mục các công trình, dự án có vướng mắc, đưa hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố vào hoạt động trong quý 2/2026.

Dự án được tháo gỡ, nhưng doanh nghiệp chây ì sẽ thu hồi

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố rất tự hào về kết quả đạt được trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng khi cơ bản giải quyết 100% dự án tồn đọng. Trong đó, khoảng 50% dự án đã hoàn tất hoàn toàn, 50% còn lại đã có hướng chỉ đạo giải quyết và các sở, ngành cùng doanh nghiệp đang tiếp tục xử lý.

Với số lượng dự án nêu trên, có hơn 206.000 tỉ đồng và 17.000 ha đất được đưa vào triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Qua đó, góp phần vào tốc độ tăng trưởng của TP.HCM năm 2025 đạt 8,03% và quý 1/2026 đạt 8,27%. Đây là tốc độ tăng trưởng quý cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng cho biết, Tổ công tác đặc biệt của thành phố đã được thành lập ở giai đoạn 1 và hiện nay tiếp tục được củng cố để thực hiện giai đoạn 2, giai đoạn về đích, với phương châm "6 rõ, 3 không".

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đảm nhận vai trò Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt, Phó chủ tịch Trần Văn Bảy làm Tổ phó thường trực trực tiếp chỉ đạo, điều hành và có quyền mời các Phó chủ tịch khác tham gia.

Hiện thành phố mở thêm thời hạn tới 9.6 để các doanh nghiệp đăng ký dự án cần tháo gỡ. Cơ quan thẩm quyền sẽ sàng lọc, phân nhóm theo Kết luận 24, Nghị quyết 29, Nghị định 147 để giải quyết một cách căn cơ.

Các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, vận dụng tối đa nền tảng pháp lý mới trên nguyên tắc cốt lõi: rõ ràng, trách nhiệm. Không lấy lý do xử lý vi phạm để làm cớ trì hoãn.

Phải đưa công trình vào vận hành ngay để phục vụ nhân dân, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng chính sách tháo gỡ để trục lợi, hợp thức hóa sai phạm gây thất thoát ngân sách.

Bất kỳ vi phạm nào đều phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhưng cũng bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo niềm tin để hành động.

Thành phố phải hoàn thành dứt điểm các dự án tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch trong năm 2026. Đây là mệnh lệnh chính trị của thành phố, dù có khó khăn cỡ nào cũng phải kiên quyết thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn, đóng góp vào tăng trưởng.

Người đứng đầu thành phố cũng cho biết, các doanh nghiệp sau khi được tháo gỡ cũng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành; phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước để tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Những doanh nghiệp được tháo gỡ nhưng tiếp tục chây ì, không triển khai dứt điểm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách ưu tiên hỗ trợ và sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với nền tảng pháp lý vững chắc từ Kết luận số 24, Nghị quyết số 29, Nghị định số 147; với sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị thành phố, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và triển khai quyết liệt ông tin tưởng thành phố sẽ biến những khu đất tồn đọng thành công trình phục vụ người dân, biến những dự án "ngủ quên" thành những nhà máy, khu đô thị, công trình hạ tầng hiện đại, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.