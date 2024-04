Trong quý 2 năm nay sẽ có khung giá mua điện từ Lào

Thông tin từ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, tại chuyến công tác từ ngày 6 - 8.4 của Bộ trưởng Bộ Công thương tại Lào, phía Lào mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa về năng lượng và khoáng sản.

Trong đó, Việt Nam và Lào cần thành lập đoàn công tác để thúc đẩy tiến độ ban hành khung giá Việt Nam mua điện từ Lào sau năm 2025; thành lập đoàn làm việc để thúc đẩy đấu nối đường dây điện 500 kV từ Lào về Việt Nam theo Quy hoạch điện 8 của Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi nhiều nội dung cụ thể để triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao hai nước, triển khai các kết quả của kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào đầu năm nay. Đến nay, Bộ cho biết đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, đề xuất khung giá mua điện sau 2025 báo cáo Bộ Công thương, sau đó báo cáo Chính phủ để thông qua. Dự thảo khung giá đã được EVN hoàn thành và đang gửi xin ý kiến Hội đồng thành viên EVN thông qua. Sau khi có báo cáo chính thức, Bộ sẽ thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến đầu quý 2 năm nay, khung giá mua điện từ Lào sau 2025 sẽ chính thức được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Phosay Sayasone BCT

Trước đó, cuối năm 2023, EVN đã có văn bản kiến nghị Bộ Công thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện gió từ Lào, với giá mua là 6,95 US cent/kWh, tương đương khoảng 1.700 đồng/kWh. Đó là nguồn điện gió của nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam với công suất khoảng 250MW, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào quý 4/2025.

Ngoài ra, cũng tại buổi hội đàm này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam đang rất cao và Lào cũng đang có nhu cầu tăng xuất khẩu than. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than rất lớn (khoảng 60 - 100 triệu tấn/năm). Tuy vậy, 2 nước cần có giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam. Giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được. Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, các chủ mỏ than của Lào cơ cấu lại quy trình sản xuất tinh gọn, hiệu quả, đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than qua biên giới để giảm giá thành khai thác, sản xuất, vận chuyển than; đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ Lào xem xét báo cáo Chính phủ Lào bãi bỏ thuế xuất khẩu than 10%. Thuế này được ban hành để tạo nguồn thu cho Chính phủ Lào song thực tế sẽ làm cho giá bán than Lào tăng, dẫn đến than không bán được và từ đó Chính phủ và doanh nghiệp đều không có nguồn thu.