Chính trị

Trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
23/10/2025 16:52 GMT+7

Sáng 23.10 (giờ địa phương), lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thánh Alexander Nevski, trung tâm thủ đô Sofia (Bulgaria). Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân chủ trì lễ đón.

Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâmphu nhân tiến vào Quảng trường Thánh Alexander Nevski, trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc. Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria - Ảnh 1.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria

ẢNH: TTXVN

Đội trưởng đội danh dự đã chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến thăm Bulgaria. Quốc kỳ hai nước tung bay. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Bulgaria.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu đoàn viên chính thức hai nước dự lễ đón. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh tại Tượng đài Chiến sĩ vô danh.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria - Ảnh 2.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria

ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8.2.1950. Việc Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thể hiện tình đoàn kết quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Ngay từ năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến Bulgaria, thể hiện sớm mối quan hệ gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria - Ảnh 3.

Quang cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chuyến thăm lần này là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh...

Khám phá thêm chủ đề

