Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định bị trộm đột nhập

Trụ sở của Cục Thuế tỉnh Bình Định ở Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa (P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn).

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định, tối 13.5, trộm đột nhập vào trụ sở và lấy đi tiền cá nhân của cán bộ cục thuế để lại ở cơ quan, nhưng số tiền không nhiều. Ngoài ra, trộm không hề lấy vật dụng, máy móc, tài liệu hay hồ sơ của cơ quan, nên không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định nằm giữa nơi hoang vắng THANH QUÂN

Do trụ sở này được xây ở nơi vắng vẻ, hẻo lánh nên dễ bị trộm để ý, mặc đã có lực lượng bảo vệ trông coi, nhưng do diện tích rộng quá nên không thể phát hiện kẻ trộm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định có diện tích hơn 5.000 m2, vốn đầu tư 99 tỉ đồng, với quy mô xây dựng gồm khối nhà 9 tầng và các hạng mục phụ trợ, nằm trong Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa.

Từ tháng 12.2021, trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao hồ Phú Hòa có tổng vốn đầu tư lên đến 5.000 tỉ đồng thì dang dở gần 10 năm nay, nên trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định nằm giữa nơi hoang vắng.