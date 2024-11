Trụ sở xã bỏ hoang vì chưa có sổ đỏ

Trụ sở cũ bỏ hoang, trụ sở mới không có kinh phí xây dựng

Ngày 19.9.2019, HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Theo đó, sáp nhập xã An Hải và xã An Hòa thuộc H.Tuy An để thành lập xã mới là xã An Hòa Hải.

Trụ sở UBND xã An Hải được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2 ha ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Xã mới có 36,31 km² diện tích tự nhiên và dân số là 15.508 người, đạt tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (quy định diện tích tự nhiên từ 30 km² trở lên, dân số từ 8.000 người trở lên).

Xã mới sau khi sáp nhập có 14 thôn. Trụ sở làm việc của xã An Hòa Hải giai đoạn 2019 - 2021 tạm thời sử dụng trụ sở UBND xã An Hòa vì thuận lợi trong việc quản lý nhà nước và giao dịch của người dân.

Các hạng mục của công trình còn khá mới nhưng bị bỏ hoang phí ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Dự kiến sau năm 2021, sẽ xây dựng trụ sở UBND xã An Hòa Hải tại thôn Diêm Hội với quy mô rộng 2 - 3 ha, kết hợp với việc xây dựng khu hành chính và các khu dân cư tại khu vực này. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua, đến nay trụ sở mới của xã An Hòa Hải vẫn chưa được xây dựng vì chưa có kinh phí. Trong khi đó, trụ sở UBND xã An Hải được xây dựng với kinh phí gần 5 tỉ đồng thì lại bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Không thể điều chuyển trụ sở vì chưa có sổ đỏ

Trụ sở UBND xã An Hải trước đó được đầu tư hơn 4,8 tỉ đồng trên khuôn viên rộng khoảng 2 ha, trong đó tòa nhà chính được xây dựng với quy mô 3 tầng với 23 phòng làm việc cùng các hạng mục khác. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2011.

Trụ sở UBND xã An Hải bị bỏ hoang sau khi sáp nhập vào xã An Hòa ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo quan sát của PV Thanh Niên, mặc dù được xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng trụ sở UBND xã An Hải vẫn còn khá mới. Toàn bộ khuôn viên trụ sở được bảo vệ bằng tường rào chắc chắn, cổng ra vào đóng chặt không có người trông coi, cảnh quan bị bỏ hoang lâu ngày cũng trở nên đìu hiu.

Nhiều người dân tại địa phương thắc mắc một công trình tiền tỉ không sử dụng nữa lại không trưng dụng hoặc bàn giao cho các cơ quan, đơn vị khác mà lại chịu cảnh bỏ hoang, lãng phí nguồn lực ngân sách đầu tư.

Để tránh lãng phí, ngày 16.8.2024, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên có công văn gửi UBND H.Tuy An đề nghị giao trụ sở UBND xã An Hải và cập nhật quy hoạch sử dụng đất để đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Yên.

Do bị bỏ hoang lâu ngày, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ngày 26.9.2024, UBND H.Tuy An có văn bản gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, cơ bản thống nhất chủ trương giao trụ sở UBND xã An Hải cho Sở LĐ-TB-XH để xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là đến nay trụ sở UBND xã An Hải vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Vì vậy, chưa thể đưa vào phương án sắp xếp, xử lý nhà đất đối với trụ sở UBND xã An Hải để điều chuyển về Sở LĐ-TB-XH quản lý và sử dụng.

UBND H.Tuy An đề nghị Sở LĐ-TB-XH kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở chuyên ngành hướng dẫn các thủ tục để sớm điều chuyển trụ sở UBND xã An Hải về Sở LĐ-TB-XH quản lý sử dụng theo quy định.