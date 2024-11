Xây trường dang dở rồi bỏ hoang

"Đắp chiếu" vì thiếu vốn

Dự án xây mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại xã Nghi Ân và xã Nghi Phong (TP.Vinh, Nghệ An) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018 nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng phòng học và phòng chức năng đồng bộ, hiện đại, khu nhà ký túc xá cho học sinh. Sau khi dự án hoàn thiện, Trường chuyên Phan Bội Châu hiện tại (đóng ở nội thị TP.Vinh) sẽ được di dời đến địa điểm mới này. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ 2018 - 2021 trên diện tích 85.233 m² do Sở GD-ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư, kinh phí 95 tỉ đồng. Đến năm 2022, giai đoạn 1 đã hoàn thành với các hạng mục phòng học, phòng chức năng, thư viện.

Trường chuyên Phan Bội Châu đã hoàn thiện giai đoạn 1 từ năm 2022 nhưng đang “đắp chiếu” vì thiếu vốn Ảnh: Khánh Hoan

Tháng 2.2023, HĐND tỉnh Nghệ An ra nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư hơn 101 tỉ đồng, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Theo đó, giai đoạn này sẽ xây dựng các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà ký túc xá học sinh và các công trình phụ trợ. Tuy nhiên, do không bố trí được nguồn vốn nên đến nay, dự án vẫn bất động.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các dãy nhà phòng học cao 4 - 5 tầng đã hoàn thành, hệ thống cửa, thiết bị điện chiếu sáng, quạt đã được lắp đặt tại các phòng học. Tuy nhiên, do bị "đắp chiếu" hơn 2 năm qua và phải bỏ không giữa cánh đồng nên nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, một số vết nứt xuất hiện trên các bức tường.

Ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, cho biết để hoàn thiện đưa vào sử dụng, dự án này đang cần đầu tư khoảng 300 tỉ đồng. Giai đoạn 2 đang lập dự toán, chưa được thẩm định bố trí nguồn vốn. Sắp tới, Ban sẽ đề xuất HĐND, UBND tỉnh Nghệ An xem xét, cho triển khai xây dựng giai đoạn 3 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030. Mới đây, sau khi khảo sát các dự án chậm tiến độ, trong đó có dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, HĐND tỉnh Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 2 đảm bảo đúng tiến độ, tránh nguy cơ lãng phí.

Xây dở rồi để không

Năm 2011, dự án cơ sở 2 Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt xây dựng tại xóm 16, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (cách cơ sở 1 khoảng 500 m) trên diện tích gần 10.000 m² nhằm phục vụ lộ trình nâng cấp trường từ cao đẳng lên đại học. Dự án do trường này làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu: nhà học chuyên ngành 5 tầng hơn 19,2 tỉ đồng (phê duyệt năm 2011) và khu nhà ở, nhà ăn sinh viên hơn 46,9 tỉ đồng (phê duyệt năm 2014).

Khu nhà ở cho sinh viên của Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An (cơ sở 2) xây dở rồi bỏ hoang từ nhiều năm qua Ảnh: Khánh Hoan

Đến nay, sau nhiều năm xây dựng, dự án này vẫn bỏ hoang phế. Khu nhà ăn sinh viên đã hoàn thiện, công trình nhà học chuyên ngành 5 tầng đã xong nhưng chưa được đầu tư thiết bị. Theo thiết kế, nhà ở cho sinh viên gồm 2 dãy nhà 5 tầng. Tuy nhiên, sau khi 1 dãy xây đến tầng 3 thì bỏ dở từ nhiều năm qua khiến cây leo, cỏ dại mọc um tùm. Đại diện chủ đầu tư cho hay gói thầu đã được bố trí hơn 6 tỉ đồng và nhà thầu thi công đã ứng số tiền này. Tuy nhiên, do dự án thiếu vốn, chờ đợi quá lâu nên nhà thầu thi công chán nản và không còn muốn hợp tác với chủ đầu tư để xử lý khối lượng công việc đã thực hiện.

Sau 13 năm, dự án vẫn đang dang dở, chưa thể đưa vào sử dụng do chưa hoàn thiện. Đại diện chủ đầu tư cho biết đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên các đơn vị liên quan đốc thúc, đề nghị bố trí nguồn vốn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo tìm hiểu của PV, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng sau đó do nguồn vốn này bị dừng lại nên tỉnh Nghệ An gặp khó. Do xây dựng quá lâu, mục tiêu nâng Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An thành trường đại học cũng bất thành do Chính phủ sau đó không còn cho phép các trường cao đẳng nâng cấp lên đại học. Theo đại diện nhà trường, hiện trường vẫn cần phòng học và khu nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhưng dự án đang dang dở, không có vốn để tiếp tục thực hiện nên phải bỏ hoang.

Mới đây, trả lời ý kiến cử tri về số phận của dự án, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đang xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập Trường đại học Nghệ An trên cơ sở sáp nhập Trường đại học Kinh tế Nghệ An, Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An. Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương. Hiện UBND tỉnh đang xin ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng phê duyệt.

"Sau khi đề án được thông qua, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đối với các hạng mục xây dựng đã đầu tư, khắc phục tình trạng dở dang", báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho hay.