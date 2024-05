Trưa nay Nam bộ mưa rất to, riêng TP.HCM sấm nhiều mưa ít

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hôm nay ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Chỉ từ 10 giờ đến 15 giờ trưa nay lượng mưa tại xã Ô Lâm (Tri Tôn, An Giang) lên đến 110mm. Đứng thứ 2 là phường Tân Thành (TP. Cà Mau, Cà Mau) lên đến 92,2mm. Kế đến là xã Viên An (Trần Đề, Sóc Trăng) 61,2mm.



Người dân TP.HCM tiếp tục mong mưa to Chí Nhân

Ngoài ra, tại Tây nguyên lượng mưa đo được ở Bông Krang (Đắk Lắk) 67,2mm.



Chiều tối và tối nay, ngoài khu vực Nam bộ thì ở Tây nguyên và khu vực trung Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Sấm chớp đùng đùng, TP.HCM lại mưa rào sau chuỗi ngày nắng nóng như thiêu đốt

Tại TP.HCM trưa nay mây đen xuất hiện dày đặc kèm theo tiếng sấm nhưng chỉ có mưa rào nhẹ thoáng qua một vài nơi. Nhiệt độ khoảng 34 - 35 độ C, trời oi bức khó chịu. Nhiều người dân thành phố vẫn mong chờ một cơn mưa đủ lớn cho thỏa niềm khao khát sau những tháng nắng nóng kỷ lục kéo dài vừa qua.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ vừa cập nhật, dự báo mưa có khả năng xảy ra tại Cần Giờ (TP.HCM), huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre và một số huyện như: Xuyên Mộc, Châu Đức, TP. Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện nay là giai đoạn chuyển mùa, thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh… người dân cần đặc biệt chú ý phòng tránh thiệt hại người và tài sản.