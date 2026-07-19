Trúc Anh ‘Mắt biếc’ ra sao sau biến cố?

Trên trang cá nhân, diễn viên Trúc Anh - nữ chính phim Mắt biếc gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới. Từng có quãng thời gian im ắng vì tình hình sức khỏe và những thay đổi về ngoại hình song ở hiện tại, cô đã dần cải thiện về vóc dáng. Trong một khoảnh khắc được đăng tải, Trúc Anh thừa nhận để có được thành quả như hiện tại là cả chặng đường nỗ lực của bản thân.

Nhan sắc rạng rỡ của diễn viên Trúc Anh sau khi tích cực giảm cân Ảnh: NVCC

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho sự thay đổi về mặt hình ảnh của Trúc Anh sau quãng thời gian im ắng. Có thể thấy so với thời điểm tăng cân trước đây, vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng thon gọn hơn. Nhờ vậy, cô tự tin hơn khi thực hiện những clip ngắn chia sẻ về bản thân sau chặng đường đã qua.

Hành trình thay đổi của Trúc Anh

Trúc Anh bộc bạch ở tuổi ngoài 25 có nhiều điều lo nghĩ hơn so với những gì cô tưởng tượng trước đó. Mặc dù ở hiện tại, nữ chính phim Mắt biếc đã dần lấy lại năng lượng, sự tự tin nhưng cô không phủ nhận rằng trong quá trình đó, bản thân đã từng đối diện với không ít áp lực, căng thẳng.

Nhiều khán giả mong Trúc Anh sớm trở lại với hoạt động diễn xuất sau quãng thời gian im ắng Ảnh: NVCC

“Suốt thời gian qua, điều khiến tôi tự hào nhất không phải là ngoại hình thay đổi như thế nào, mà là mình đã học được cách quan tâm đến bản thân nhiều hơn, từ sức khỏe, công việc cho đến tinh thần. Đến hiện tại, cuộc sống của tôi vẫn có những áp lực, nhưng tôi đã biết cách cân bằng hơn, không để căng thẳng kéo dài nữa”, Trúc Anh trải lòng.

Thời gian qua, bên cạnh trở lại với công việc, Trúc Anh cũng dành thời gian cho việc tập luyện, cải thiện sức khỏe. Cô chia sẻ thời gian qua, vì bản thân khỏe khoắn hơn nên có thể áp dụng một số bài tập ở cường độ cao hơn so với trước.

Trên trang cá nhân, người đẹp 9X chia sẻ những khoảnh khắc ở phòng tập, ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Sau quãng thời gian tập luyện, Trúc Anh cho biết cô dành thời gian chăm sóc bản thân, ở bên cạnh gia đình hay chơi với các bé thú cưng… để thư giãn.

Ngoài công việc, Trúc Anh dành thời gian để rèn luyện sức khỏe. Nữ diễn viên học cách cân bằng lại cuộc sống sau những thăng trầm Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với chúng tôi về kế hoạch trở lại với phim ảnh sau quãng thời gian vắng bóng, Trúc Anh cho biết thời gian qua, cô học cách cân bằng lại cuộc sống và xem đây là giai đoạn chuẩn bị cần thiết để trở lại với hoạt động diễn xuất.

Trong tương lai, diễn viên 9X cho biết nếu có dự án phù hợp, bản thân không ngại thử sức. Vì từng có giai đoạn vắng bóng trên phim trường nên Trúc Anh đặt mục tiêu tham gia các khóa học để trau dồi thêm kinh nghiệm, với mong muốn khi có dịp trở lại sẽ cống hiến hết mình cho dự án.

Thoải mái hơn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình trước khán giả, Trúc Anh mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, để những bạn trẻ gặp trường hợp tương tự không cô đơn trong hành trình của mình. “Trở thành một người có ích cho xã hội, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào vẫn luôn là mục tiêu và định hướng mà tôi đặt ra cho cuộc đời mình”, diễn viên 9X bộc bạch.