Trục động lực mới Lương Hòa - Bình Chánh, thúc đẩy thị trường BĐS Long An

Đòn bẩy từ các trục động lực mới tại Long An

Long An có vị trí chiến lược, là cửa ngõ giao thương giữa TP.HCM và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, liên kết cảng biển quốc tế và biên giới giao thương với Campuchia. Trong quy hoạch tỉnh, Long An sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình "một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế - xã hội, sáu trục động lực" để phát huy vị trí cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, sáu trục động lực kinh tế bao gồm: Trục động lực Đức Hòa (kết nối các KCN, đô thị Đức Hòa - Bến Lức - TP.HCM); Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh (kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - TP.HCM - Bến Lức); Quốc lộ 62 (kết nối TP.Tân An - Khu kinh tế cửa khẩu Long An); Vành đai 3, Vành đai 4 (kết nối Long An - ĐNB - sân bay Long Thành - Cảng); Quốc lộ 50B (kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Đây là cửa ngõ của 13 tỉnh ĐBSCL); Quốc lộ N1 (Đây là trục trung chuyển không cần qua TP.HCM, liên kết từ Tây Nguyên - ĐBSCL - sân bay quốc tế Long Thành - BRVT và Long An).

6 trục động lực: Vành đai - Vành đai 4; song hành Quốc lộ 62, Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh; Quốc lộ N1; trục động lực Đức Hòa

Ảnh: UBND tỉnh Long An

Trong đó, hai trục tác động trực tiếp thúc đẩy thị trường Đức Hòa, Bến Lức là: Trục Đức Hòa sẽ kết nối cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và các KCN, đô thị vùng của huyện Đức Hòa, Bến Lức với TP.HCM thúc đẩy công nghiệp, logistics và thu hút doanh nghiệp vào lấp đầy các KCN; Trục Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh: Điểm đầu từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây - đi ngang qua các KCN/cụm KCN: Bình Hoà Nam 1, 2 và 4, giao QL N2, cắt ngang đường Hựu Thạnh - Tân Bửu (mặt tiền The Diamond City), đi qua cụm KCN Lương Hòa và điểm cuối kết nối Mai Bá Hương (Bình Chánh). Tại Mai Bá Hương (Bình Chánh) gặp điểm giao với đường Võ Văn Kiệt nối dài (Bình Chánh). Hiện đoạn Lương Hòa - Bình Chánh dài 6,2km tổng vốn đầu tư hơn 2.270 tỉ đồng, đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Long An đang xây dựng 10 trung tâm logistics, 6 trục động lực, cũng như nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây dựng 29 tuyến đường tỉnh nhằm góp phần tăng tính kết nối liên Vùng, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Long An với các khu vực lân cận.

Khu dân cư Quốc Linh (The Diamond City) - Tọa độ vàng đón đầu trục động lực mới Lương Hòa và Bình Chánh Dự án sở hữu "tọa độ vàng" tại đường DT824/DT830, di chuyển nhanh chóng từ trục Lương Hòa - Bình Chánh chỉ trong 5 phút qua đường Hựu Thạnh - Tân Bửu. Thông qua trục Lương Hòa - Bình Chánh, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP.HCM chỉ 15 phút thông qua đại lộ Võ Văn Kiệt.

Khu dân cư Quốc Linh (The Diamond City) sở hữu vị trí đón đầu quy hoạch, mặt tiền DT824/DT830 giao Hựu Thạnh - Tân Bửu; cách Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh chỉ 5 phút di chuyển

Dự án có vị trí đặc biệt khi thuộc cả hai địa phận thành phố Đức Hòa và Bến Lức tương lai và nằm trong lõi BĐS thành phố; giao điểm của 20 KCN và cụm KCN đang hoạt động và quy hoạch hoàn thành vào năm 2030, với tổng diện tích lên đến 6.512,7 ha: KCN Hựu Thạnh Idico, Phú An Thạnh, Đức Hòa 1, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn... dự kiến thu hút hơn 100.000 chuyên gia, lao động trong các cụm KCN.

Khu dân cư Quốc Linh (The Diamond City) với những sản phẩm shophouse nằm trong lõi BĐS công nghiệp thành phố. Ảnh 3D dự án

Khu dân cư Quốc Linh (The Diamond City) vừa giới thiệu rổ hàng đẹp nhất với 92 sản phẩm "shophouse dòng tiền" có chính sách hấp dẫn.