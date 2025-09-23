Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

Sáng 23.9, đại diện Viện KSND khu vực 7 (TP.HCM) luận tội và đề nghị mức án đối với Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi) và 13 bị cáo khác liên quan đến các hành vi phạm tội về vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, và đánh bạc.

Bình "Kiểm" khai tại tòa trưa 23.9

Theo Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10.2024, Bình "Kiểm" câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ tháng 6 - 10.2024, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương tham gia vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang web cá cược "bong88.com"; đồng thời nhận và đánh lô đề qua điện thoại, Zalo. Tổng số tiền sát phạt lên tới hơn 18,3 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn; chuyển 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.

Vì vậy, cáo trạng truy tố Bình "Kiểm" 2 tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng", và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" là có cơ sở.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Đức Bình từ 8 - 9 tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng, 5 - 6 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt 13 - 15 năm tù.

Mức án bị đề nghị cụ thể của 13 bị cáo





Bị cáo Nguyễn Tuấn An (bìa phải) phạm tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", là 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào về Việt Nam; thu lợi bất chính 94,3 triệu đồng

Đối với các bị cáo nhóm tội liên quan vũ khí quân dụng, Viện kiểm sát đề nghị:

Nguyễn Tuấn An từ 8 - 9 năm tù tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", là 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào về Việt Nam; thu lợi bất chính 94,3 triệu đồng.

Huỳnh Hoàng Vũ từ 2 - 3 năm tù tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Chu Văn Hoàng Anh từ 3 - 4 năm tù tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" khi có hành vi từ tháng 7 - 10.2024 đã cùng Bình "Kiểm" tàng trữ 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Lê Minh Nghĩa từ 1 - 2 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt 21,3 triệu đồng do Bình "Kiểm" và Trần Đình Thiện đưa mua súng.

Lại Nam Phương từ 6 - 18 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm", khi có hành vi chứng kiến Phạm Đức Bình, Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn nhưng không tố.

Chu Văn Hoàng Anh "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" khi có hành vi từ tháng 7 - 10.2024 đã cùng Bình "Kiểm" tàng trữ 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn

Bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Vũ là người đã cho Bình "Kiểm" súng Beretta và 13 viên đạn, bị Viện kiểm sát đề nghị từ 2 - 3 năm tù





Trong vụ án, Lại Văn Phương bị Viện kiểm sát đề nghị từ 6 - 18 tháng tù tội "không tố giác tội phạm" khi chứng kiến Bình "Kiểm", Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

ẢNH: THẢO NHÂN

Đối với nhóm tội tổ chức đánh bạc, và đánh bạc, Viện kiểm sát nêu Mạch Tài chủ mưu, cầm đầu đường dây này.

Cụ thể, Mạch Tài là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web "bong88.com" và mua bán số lô, số đề. Từ ngày 14.6 - 2.10.2024, Tài và đồng phạm nhiều lần sử dụng mạng internet để cá độ bóng đá, mua bán số lô với số tiền sát phạt hơn 18,3 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 36,8 triệu đồng.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Mạch Tài từ 6 - 7 năm tù tội "tổ chức đánh bạc", phạt bổ sung 70 - 80 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại trong nhóm tổ chức đánh bạc, và đánh bạc, Viện kiểm sát đề nghị:

Trương Đình Sự từ 5 - 6 năm tù tội "tổ chức đánh bạc". Sự là người cùng Mạch Tài tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com" với tổng tiền sát phạt hơn 15,8 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Huỳnh Thanh Anh từ 10 - 12 năm tù tội "tổ chức đánh bạc" và " đánh bạc". Thanh Anh cùng Tài, Sự tổ chức cá độ bóng đá, tổ chức đánh lô, đề; trực tiếp đánh cá độ bóng đá. Anh hưởng lợi bất chính hơn 28,8 triệu đồng.

Lê Viết Hiếu từ 4 - 5 năm tù tội "đánh bạc": bị cáo 25 lần tham gia cá độ, và đánh lô, đề với tổng số tiền hơn 413 triệu đồng, bị thua gần 28 triệu đồng.

Phạm Huy Cường từ 4 - 5 năm tù tội "đánh bạc: bị cáo 33 lần đánh cá độ với số tiền sát phạt hơn 278,8 triệu đồng, bị thua hơn 30 triệu đồng.

Trần Vĩnh Tâm từ 4 - 5 năm tù tội "đánh bạc": bị cáo 26 lần cá độ và đánh lô, đề với tổng tiền gần 631 triệu đồng, trong đó 2 lần đánh bạc trên 50 triệu đồng, hưởng lợi hơn 161 triệu đồng.

Trương Nhựt Tâm từ 4 năm 6 tháng - 5 năm 6 tháng tù tội "đánh bạc": bị cáo thông qua Thanh Anh, tham gia 96 lần cá độ bóng đá với tổng tiền hơn 2,9 tỉ đồng, trong đó 14 lần đánh bạc trên 50 triệu đồng, bị thua hơn 142 triệu đồng.

Trương Đình Thuận từ 1 - 2 năm tù tội "đánh bạc": bị cáo thông qua Thanh Anh, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tổng tiền 18,7 triệu đồng, bị thua hơn 7,4 triệu đồng.

Lại Nam Phương từ 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tội đánh bạc, khi bị cáo có 2 lần đánh lô, đề với tổng tiền 72,9 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 40,9 triệu đồng. Tổng hợp với hình phạt 6 - 18 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm", Lại Văn Phương bị Viện kiểm sát đề nghị từ 4 - 6 năm tù.



