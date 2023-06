Trùm giang hồ Thảo 'lụi' và đàn em bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận, vụ án hủy hoại tài sản, xảy ra tại P.Phú Hài, TP.Phan Thiết từ năm 2019 được giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, chiều 7.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với băng nhóm của Thảo 'lụi'. Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thảo, tức 'Thảo lụi'; Phạm Quốc Cường; Nguyễn Thị Thu Phương; Lê Minh Khôi và Lê Thuận Danh cùng về tội hủy hoại tài sản.

Trong số các bị can này có bị can đã bị bắt từ trước khi Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Thảo 'lụi' vào chiều 5.6 tại TP.HCM.

Khoảnh khắc trùm giang hồ Thảo ‘lụi’ bị bắt giữ trong khách sạn

Đập phá tài sản người khác

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3.2019, ông Mã Tấn Phương (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) mua thửa đất có diện tích 4.000 m2 thuộc khu phố 5, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết với giá 950 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Nghĩa (64 tuổi, trú P.Mũi Né).

Ngày 2.10.2019, Phương thuê nhóm thợ hồ gồm: Lê Vinh Quang; Nguyễn Thị Vân; Võ Nguyên Bình (cùng trú TP.Phan Thiết) đến thửa đất này để xây dựng tường rào xung quanh thửa đất.

Khoảng 15 giờ ngày 3.10.2019, khi nhóm thợ hồ đang xây dựng tường rào thì Phạm Quốc Cường (tức Nhí 'ba láo', 36 tuổi, trú P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) là người được Nguyễn Thị Thu Phương (52 tuổi, trú TP.Phan Thiết) thuê trông coi đất cho Thảo 'lụi' đến hỏi "Ai cho xây dựng hàng rào ở đây?". Quang trả lời "Tụi em chỉ là người làm công thôi".

Nguyễn Văn Thảo, tức 'Thảo lụi' lúc bị công an bắt tại TP.HCM CẮT TỪ CLIP

Sau đó Cường gọi điện cho Nguyễn Thị Thu Phương biết, Phương báo lại sự việc cho Nguyễn Văn Thảo, rồi Phương lái xe ô tô (chưa rõ biển số) đến nơi nhóm thợ đang xây tường rào.



Khoảng 15 phút sau, Thảo 'lụi' dẫn theo các đàn em gồm Lê Minh Khôi; Phan Anh Kim Hưng (tức Hưng 'chùa'); Lê Thuận Danh và Tèo 'lọ' đến nơi đang xây hàng rào. Tại đây, Thảo nói, chửi Nguyễn Thị Thu Phương: "Giao đất cho tụi mày lên coi ngó, tụi mày coi ngó làm sao mà để người ta làm hàng rào vậy, đập hết đi".

Một đàn em của Thảo 'lụi' bị bắt ngày 3.6 H.L

Phương bực tức nói với Cường, Khôi, Kim, Danh và Tèo 'lọ': "Đất của mình sao để họ xây vậy, đập bỏ đi", nói xong Phương đi đến vách tường do nhóm thợ hồ mới xây, đạp vào vách tường. Cường, Danh, Khôi, Kim và Tèo cũng đi đến đập phá vách tường rào được xây bằng gạch táp lô, làm đoạn tường rào dài 38 m bị sụp đổ hoàn toàn.

Ngay sau đó, Cường đi sang phần đất của bà Nguyễn Thị Thùy Trang (trú TP.Phan Thiết) đang thuê người trông coi (cách chỗ tường rào bị đập phá khoảng 60-70 m). Cường dùng cây rựa chặt các cây cau trước chòi nhà gỗ của bà Trang, rồi vào bên trong chòi đập phá bàn ăn, bàn trang điểm, tủ thờ. Hai người được bà Trang thuê trông coi khu chòi rẫy này chỉ đứng nhìn không dám nói gì.

Tại Kết luận định giá tài sản số 230/KL-HĐĐG ngày 24.10.2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Phan Thiết kết luận: "Tường rào xây bằng gạch táp lô với tổng chiều dài là 38 m, tỷ lệ thiệt hại tài sản là 100%, giá trị tài sản thiệt hại là 11,4 triệu đồng".

Ngày 28.8.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1, điều 178 bộ luật Hình sự.

Cảnh sát cơ động mang theo chó nghiệp vụ bao vây ngôi biệt thự của Thảo 'lụi' nhưng y đã nhanh chân chạy trốn hôm 3.6 H.L

Ngày 29.12.2022, do hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Phục hồi điều tra, bắt giữ Thảo 'lụi'

Tháng 6.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định phục hồi điều tra vụ án; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội hủy hoại tài sản.

Chiều 3.6, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) và Công an Bình Thuận khám xét khẩn cấp ngôi biệt thự của Nguyễn Văn Thảo tại ven sông Bến Lội (P.Xuân An, TP.Phan Thiết). Việc khám xét từ 15 giờ chiều đến 20 giờ ngày 3.6. Các trinh sát thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu tại ngôi biệt thự để phục vụ điều tra.

Lúc 16 giờ 45 phút chiều 5.6, các trinh sát của C02 và Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Bình Thuận) phối hợp Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Văn Thảo tại một khách sạn ở TP.HCM. Ngay trong đêm, công an đã di lý Thảo 'lụi' về Bình Thuận để phục vụ điều tra.



Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.6

Ngoài vụ án hủy hoại tài sản ở TP.Phan Thiết, Thảo "lụi" còn bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy do Công an Bình Thuận vừa triệt phá, vận chuyển ma túy từ TP.HCM, Vũng Tàu về Bình Thuận tiêu thụ, trong đó có một đàn em của Thảo 'lụi' bị bắt hôm đầu tháng 6.

Thảo 'lụi' còn bị nghi ngờ dính đến hoạt động cho vay lãi nặng ở TP.Phan Thiết, liên quan đến nhiều vụ bao chiếm đất đai trái phép và đứng đầu một băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận.