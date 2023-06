Bộ Công an đã bắt được Thảo 'lụi', trùm giang hồ ở Bình Thuận

Sáng nay (6.6), nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, có biệt danh Thảo 'lụi', ngụ P.Xuân An, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) sau 2 ngày truy tìm.



Cảnh sát cơ động điều 2 xe đặc chủng với hàng chục chiến sĩ, mang theo cả 4 chó nghiệp vụ bao vây quanh ngôi biệt thự của Thảo "lụi" vào chiều tối 3.6 H.L.

Thực hiện các quyết định khám xét đã được phê chuẩn, chiều 3.6, khi các trinh sát của C02 và Công an tỉnh Bình Thuận ập vào căn biệt thự của Thảo "lụi" ven sông Bến Lội (TP.Phan Thiết), nhưng ông trùm giang hồ này đã nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau đó, C02 đã tăng cường lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và các địa phương, lần theo dấu vết của Thảo "lụi".

Cảnh sát cơ động bên ngoài căn biệt thự của Thảo "lụi" chiều 3.6 H.L,

Lúc 16 giờ 45 ngày 5.6, các trinh sát của C02 và PC02 Bình Thuận, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã bắt được Nguyễn Văn Thảo tại 1 khách sạn ở TP.HCM. Ngay trong đêm qua, công an đã di lý Thảo "lụi" về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Khám xét biệt thự của Thảo 'lụi' - trùm giang hồ khét tiếng ở Phan Thiết

Trước đó, chiều 3.6, C02 và Công an Bình Thuận tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi biệt thự của Nguyễn Văn Thảo nằm ở ven sông Bến Lội, thuộc P.Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Việc khám xét kéo dài từ 15 giờ cho đến 20 giờ ngày 3.6. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra tại ngôi biệt thự này và đồng thời bắt giam 1 người được cho là con trai của Nguyễn Văn Thảo.

Chiều 3.6, cảnh sát áp giải một người bị còng tay đưa từ bên trong ngôi biệt thự đi ra dẫn giải đi, người này được cho là con trai Nguyễn Văn Thảo H.L.

Thảo "lụi" bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy do Công an Bình Thuận vừa triệt phá vào hôm 1.6, trong đó có bắt giữ 1 đàn em của Thảo "lụi".

Nguyễn Văn Thảo còn bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép của doanh nghiệp và đứng đầu 1 băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận.

Khám xét biệt thự của Thảo "lụi" và bắt ông trùm này nằm trong chuyên án do C02 thiết lập, phối hợp với Công an Bình Thuận điều tra, xử lý.