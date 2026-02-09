Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai lãnh án 20 năm tù

Ngày 9.2, tòa án Hồng Kông mở phiên tuyên án đối với ông Jimmy Lai (79 tuổi), nhà sáng lập báo Apple Daily (đã bị giải thể), về tội vi phạm luật an ninh quốc gia.

Ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai rời tòa án hồi năm 2021 ẢNH: AP

Trước đó, vào tháng 12.2025, ông Jimmy Lai bị tuyên có tội đối với 2 cáo buộc âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia và một cáo buộc âm mưu xuất bản mang tính kích động, theo tờ South China Morning Post.

Trong các phiên tòa, công tố viên cáo buộc ông Lai âm mưu cùng ban biên tập Apple Daily và những người khác để kêu gọi nước ngoài cấm vận, phong tỏa hoặc có các hành động thù địch khác đối với Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục.

Theo tòa án, bản án dành cho ông Lai nằm trong khung hình phạt nghiêm khắc nhất, từ 10 năm đến tù chung thân đối với vi phạm mang tính chất nghiêm trọng.

Tòa án cho rằng mức án đối với ông Lai được tăng nặng do ông là chủ mưu và thế lực đứng sau các âm mưu cấu kết với bên ngoài. Các đồng phạm của ông Lai, gồm 6 cựu nhân viên Apple Daily và 2 nhà hoạt động, lãnh mức án từ 6 năm 3 tháng cho đến 10 năm tù.

Ông Jimmy Lai, công dân Anh, đã bác bỏ mọi cáo buộc.



Luật sư Robert Pang của ông Lai không bình luận khi được hỏi liệu có kháng án hay không, theo AP.

Ông Lai bị bắt lần đầu vào năm 2020 theo luật an ninh quốc gia, được ban hành sau đợt biểu tình lớn tại Hồng Kông vào năm 2019. Trong 5 năm bị giam, ông Lai đã bị kết án về nhiều tội nhẹ hơn.

Gia đình ông nói rằng ông gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, gồm tim đập nhanh và huyết áp cao.