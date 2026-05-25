Sức khỏe

Trứng bị nứt vỏ có nên ăn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ít người để ý

Ngọc Quý
25/05/2026 00:11 GMT+7

Một trong những nguy cơ nhiễm khuẩn từ trứng thường gặp nhất là nhiễm vi khuẩn Salmonella, dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Trứng nứt vỏ là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ này.

  • Trứng nứt lâu, rò rỉ hoặc có mùi lạ nên bỏ ngay
  • Trứng mới nứt vẫn có thể dùng nếu bảo quản lạnh đúng cách 
  • Chuyên gia khuyên luôn nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn

Khi gà đẻ trứng, vi khuẩn Salmonella từ phân gà có thể dính lên vỏ trứng. Nếu bảo quản hoặc xử lý không đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu trứng mới bị nứt thì nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ thấp hơn trứng đã nứt từ lâu

Vỏ trứng là hàng rào ngăn vi khuẩn xâm nhập

Salmonella là vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn hoặc nôn ói. Với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu, tình trạng này có thể nặng hơn.

Vỏ trứng quan trọng vì chúng không chỉ giúp bảo vệ phần lòng đỏ, lòng trắng khỏi va đập mà còn hoạt động như một hàng rào ngăn vi khuẩn xâm nhập. Bên dưới lớp vỏ cứng còn có một lớp màng mỏng giúp hạn chế vi sinh vật đi vào bên trong.

Khi vỏ bị nứt, nguy cơ vi khuẩn từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào trứng sẽ tăng lên đáng kể. Mức độ xâm nhập sẽ thuộc vào thời điểm xuất hiện vết nứt, mức độ nứt và cách bảo quản sau đó.

Không nên mua các hộp trứng bị nứt vỏ

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo không nên mua các hộp trứng bị nứt. Nguyên nhân là người mua không biết vết nứt đã xuất hiện từ khi nào và quả trứng đã tiếp xúc với môi trường bên ngoài bao lâu. Nếu vết nứt xảy ra trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản ở cửa hàng, vi khuẩn có thể đã xâm nhập vào bên trong từ trước.

Đặc biệt, những trứng có dấu hiệu rò rỉ lòng trắng, chảy nước hoặc có mùi lạ nên được bỏ ngay. Đây là dấu hiệu lớp màng bảo vệ bên trong đã bị hỏng, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trứng mới nứt vỏ, chưa có mùi lạ thì có thể dùng 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng lưu ý rằng trứng bán tại cửa hàng cần được bảo quản lạnh đúng nhiệt độ để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trường hợp trứng bị nứt trong lúc mang về nhà hoặc vô tình làm rơi trong bếp sẽ khác với trứng đã nứt sẵn ngoài siêu thị. Nếu vết nứt mới xuất hiện, trứng chưa có mùi lạ và chưa rò rỉ quá nhiều thì vẫn có thể dùng nếu xử lý đúng cách, chuyên gia an toàn thực phẩm Vanessa Coffman, giám đốc tổ chức phòng ngừa bệnh do thực phẩm Alliance to Stop Foodborne Illness (Mỹ), cho biết.

Khi đó, nên đập trứng vào hộp sạch có nắp kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng càng sớm càng tốt. Thời gian lý tưởng là trong vòng 1 - 2 ngày. Điều quan trọng là phải nấu chín kỹ trước khi ăn, tức nấu đến khi cả lòng đỏ và lòng trắng đều đông lại hoàn toàn, theo Healthline.

