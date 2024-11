Trứng cút có bổ dưỡng hơn trứng gà?

Một quả trứng kích cỡ trung bình chứa 72 calo, 6 gram protein cùng choline, vitamin, kali, natri và nhiều dưỡng chất khác. Đặc biệt, protein trong trứng là thành phần rất tốt để phát triển cơ bắp. Choline giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết để cải thiện chức năng não và thần kinh, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Trứng cút có một lợi thế là có độ đặc cao hơn trứng gà ẢNH: PEXELS

Trứng cút cũng chứa nhiều dưỡng chất tương tự như trứng gà. Trong 100 gram thì trứng cút có nhiều 2 mg sắt hơn so với trứng gà. Tuy nhiên, lượng vitamin B12 trong trứng cút lại ít hơn 1 gram so với trứng gà. Vitamin B12 đóng vai trò thiết yếu trong chức năng thần kinh. Thiếu vitamin B12 trong thời gian dài có thể gây triệu chứng tê chân, tay do tổn thương thần kinh.

Không những vậy, trứng cút cũng chứa nhiều 2 loại a xít amin là isoleucine và tryptophan hơn so với trứng gà. Isoleucine có tác dụng điều chỉnh đường huyết, trong khi tryptophan giúp tổng hợp serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp dễ chìm vào giấc ngủ.

Vì hàm lượng dinh dưỡng giữa trứng gà và trứng cút chỉ khác nhau đôi chút nên hoàn toàn có thể thay thế nhau trong chế độ ăn hằng ngày. Do đó, mọi người hoàn toàn có thể dùng trứng cút trong bữa ăn thay vì trứng gà. Có một điều lưu ý là trứng cút nhỏ hơn nhiều so với trứng gà. Cụ thể, một quả trứng gà nặng 50 gram và chứa 72 calo. Trong khi đó, một quả trứng cút nặng 9 gram và chứa 14 calo.

Do đó, một quả trứng gà có trọng lượng và calo tương đương khoảng 5 trứng cút. Tuy nhiên, trứng gà sẽ có nhiều protein, choline hơn một chút so với 5 trứng cút.

Với lượng cholesterol, nếu 1 quả trứng gà chứa 182 mg cholesterol thì 5 quả trứng cút chứa đến 325 mg cholesterol. Cholesterol nằm chủ yếu trong lòng đỏ. Vì trứng cút có nhiều lòng đỏ hơn.

Ngoài ra, trứng cút có một lợi thế là có độ đặc cao hơn trứng gà. Điều này giúp trứng cút trở thành lựa chọn tốt hơn trứng gà khi chế biến một số món ăn, theo Verywell Health.