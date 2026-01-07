Trung Nam Group đầu tư 8 tỉ cho điện tái tạo, điện khí đến 2030

Trong giai đoạn 2026 - 2030, năng lượng tiếp tục là một trong ba lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Trungnam Group, bên cạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và bất động sản. Ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc thường trực Trung Nam Group cho hay, đây là giai đoạn cuối cùng của doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, dự kiến mất khoảng nửa đầu năm 2026.





Phó tổng giám đốc Trung Nam Group - ông Lê Như Phước An chia sẻ với báo giới ẢNH: TN

HIện doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc tài chính nhằm chuẩn bị đầu tư triển khai nhiều dự án lớn giai đoạn 2026 - 2030. Riêng về mảng điện, từ tháng 7.2025, liên danh Trung Nam - Sideros River đã nộp kèm giá chào và hoàn tất bộ hồ sơ đấu thầu dự án điện khí LNG Cà Ná có quy mô vốn hơn 57.000 tỉ, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia đấu thầu giá điện. Nếu không có thay đổi, dự kiến trong tháng 1 này sẽ có thông báo kết quả chính thức từ bên mời thầu. Hiện tập đoàn có gần 30 dự án năng lượng tái tạo đang được nghiên cứu và khảo sát cho giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, riêng với mảng năng lượng tái tạo doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 165.000 tỉ đồng (tương đương trên 6 tỉ USD); nhà máy điện khí LNG Cà Ná, với tổng mức đầu tư 57.000 tỉ (tương đương trên 2 tỉ USD).

Song song đó, tập đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực năng lượng mới như amoniac và hydro. "Đây là những nguồn năng lượng sạch, tiên tiến, đang được phát triển mạnh trên toàn cầu nhưng tại Việt Nam hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu. Trung Nam kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia lĩnh vực này khi điều kiện thị trường và cơ chế chính sách cho phép; đầu tư nghiên cứu làm pin lưu trữ...", ông Phước An cho biết và thông tin thêm, bên cạnh nguồn vốn tự có, tập đoàn đã làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn thực hiện.

Năm 2026, Trung Nam Group xác định mảng năng lượng tái tạo là chủ lực ẢNH: TN

Ngoài lĩnh vực năng lượng tái tạo, Trung Nam Group cho biết tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng trọng điểm. Các gói hạ tầng đang thực hiện có thể kể đến: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - TP.HCM); cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cao tốc Khánh Hòa - Ban Mê Thuột; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; rạch Xuyên Tâm gói XL01 Km0+000 đến Km2+512 đoạn từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn (TP.HCM).

Trong năm 2026, các dự án hạ tầng mà doanh nghiệp dự kiến sẽ tham gia bao gồm tuyến đường vành đai 2 - Hải Phòng; dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết (đang nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền) thuộc tỉnh Lâm Đồng.