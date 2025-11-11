Trung Nguyên Legend ra mắt không gian Thế giới Cà phê ở vị trí đắc địa

Trung Nguyên Legend chiếm lĩnh không gian cà phê đắc địa giữa lòng Sài Gòn là sự kiện đánh dấu cột mốc trong hành trình khẳng định vị thế ẢNH: QUANG THUẦN

Chiếm vị trí đắc địa giữa khu vực hành chính, du lịch và văn hóa sôi động bậc nhất của thành phố, Trung Nguyên Legend được kỳ vọng trở thành điểm đến lý tưởng cho người yêu cà phê, nơi du khách và người dân có thể tìm thấy nguồn năng lượng và cảm hứng giữa nhịp sống hiện đại. Tọa lạc gần những công trình biểu tượng của Sài Gòn như Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát Thành phố, Trung Nguyên Legend tại 164 Pasteur sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa văn hoá, sáng tạo và nghệ thuật.

Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết, đây không chỉ là quán cà phê, mà là "không gian năng lượng" - nơi mỗi ly cà phê là một hành trình trải nghiệm văn hóa, và mỗi cuộc trò chuyện là một chuyến kết nối ý tưởng. Lấy cảm hứng từ ba nền văn minh cà phê vĩ đại của nhân loại: Ottoman - Roman - Thiền, không gian được thiết kế tinh tế, tái hiện hành trình của cà phê qua thời gian và các nền văn hóa. Cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend mới tại 164 Pasteur là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ thống không gian cà phê mang đậm bản sắc Việt, tiếp nối chuỗi cửa hàng tại Hà Nội, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và nhiều thành phố lớn khác. Đây cũng là nơi giới thiệu các sản phẩm cà phê năng lượng và sách triết lý sống mà thương hiệu tâm huyết lan tỏa.

Không gian siêu sang này sẽ được kết hợp với phòng trà để trở thành điểm hẹn của những người yêu cà phê và âm nhạc ẢNH: QUANG THUẦN

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, đại diện truyền thông Trung Nguyên Legend cho biết, kế hoạch trong thời gian tới là sẽ mở rộng thêm không gian phòng trà để lần đầu tiên biến nơi đây thành một trung tâm thưởng thức cà phê kết hợp với trải nghiệm âm nhạc, phục vụ cho người tiêu dùng, người yêu thích cà phê, nghe nhạc; là điểm đến ấn tượng của du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt nhiều năm qua, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng tầm giá trị cà phê Việt, hơn 300 dòng sản phẩm cà phê năng lượng đã và đang chinh phục khách hàng toàn cầu, thể hiện cam kết của Trung Nguyên Legend trong việc đưa văn hóa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Trung Nguyên Legend đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, EU, Ấn Độ và nhiều quốc gia tiềm năng khác. Hiện nay, hệ thống hơn 1.000 không gian và cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee, Trung Nguyên Legend, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend phủ rộng khắp Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc và sắp tới là Úc, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, châu Á, châu Âu.



