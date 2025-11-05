Trung Quân: Tôi thích thì làm, không chạy theo xu hướng

Ca khúc Mỹ vị cuộc đời vừa ra mắt tối 4.11, được đánh giá là một trong những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, tinh tế, thể hiện rõ màu sắc riêng của "hoàng tử ballad" Trung Quân. Mỹ vị cuộc đời là sáng tác mới của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, người đứng sau nhiều bản hit giàu cảm xúc được khán giả yêu thích.

Tiếp nối chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2025, Trung Quân vừa ra mắt MV Mỹ vị cuộc đời Ảnh: NVCC

Trong MV lần này, người nghe bắt gặp hình ảnh một người từng trải, nhìn lại những "vị" của đời sống, khi ngọt, khi cay, khi say nhưng đều đáng nhớ. Lời ca "rượu chẳng qua là thứ nước cay cay, và cơn say chỉ là cảm giác quay quay" gợi ra triết lý nhẹ nhàng đó là khi mọi điều từng qua, dù đắng hay ngọt, đều là "mỹ vị" của hành trình trưởng thành. Trung Quân thể hiện ca khúc bằng chất giọng sáng, rõ ràng và giàu cảm xúc, không phô diễn kỹ thuật mà hướng đến sự gần gũi. Cách hát của anh giúp khán giả cảm nhận rõ tinh thần tự sự của bài hát nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu, hơn là tính toán hay phô trương giọng hát.

MV mới của Trung Quân có gì đặc biệt?

Đây là dự án âm nhạc mà nam ca sĩ cho rằng không đặt nặng việc sẽ trở thành "hit" mà xem nó như lời cảm ơn sâu sắc với khán giả khi đồng hành cùng Trung Quân suốt chặng đường hơn 10 năm ca hát Ảnh: NVCC

Về mặt hình ảnh được dàn dựng như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, nơi cảm xúc, khát vọng và tổn thương của Trung Quân được thể hiện bằng ngôn ngữ siêu thực. MV đan xen giữa các cảnh quay thật và hoạt hình 2D phong cách anime. Từng khung hình được vẽ tay tỉ mỉ theo kỹ thuật frame by frame animation (kỹ thuật làm phim hoạt hình bằng cách vẽ từng khung hình một. Khi chiếu liên tục các khung hình này với tốc độ nhanh, hình ảnh sẽ tạo cảm giác chuyển động mượt mà) mang đến cảm giác vừa thơ mộng vừa gai góc như giấc mơ của một "wibu giữa đời thật".

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, Trung Quân cho biết: "Mỹ vị cuộc đời được xây dựng như một hành trình nội tâm, nơi mình buộc phải đối diện với phần bản năng và cả những nỗi sợ sâu nhất. Con bướm trong MV không phải biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, mà là đại diện cho bản ngã mà mình luôn né tránh. Khi dám đối diện và chấp nhận, mình mới thật sự được "tái sinh". Cái say trong bài hát cũng vậy, không phải say men rượu, mà là say cảm xúc, say khi dám nhìn thẳng vào chính mình".

Con bướm trong MV không phải biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, mà là đại diện cho bản ngã mà mình luôn né tránh Ảnh: NVCC

Theo Trung Quân, MV được thực hiện trong tinh thần "thích thì làm" chứ không đặt nặng chiến lược hay xu hướng. "Sau một thời gian dài hoạt động với nghề, tôi thấy âm nhạc của mình không cần phải chứng minh điều gì nữa. Mỗi bài hát đều là một khoảnh khắc, một cảm xúc thật mà tôi muốn ghi lại. Nếu có thể thành hit thì đó là may mắn, còn niềm vui lớn nhất vẫn là được hát và chia sẻ cảm xúc thật của mình cùng mọi người", giọng ca Dấu mưa tâm sự.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động ổn định của Trung Quân. Đầu năm, anh hợp tác cùng Bùi Anh Tuấn trong EP B.U.I gồm năm ca khúc ballad, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc trữ tình. Gần đây nhất, sao nam 8X ra mắt MV Hạt ngọc trắng, dự án mang màu sắc tự hào dân tộc, phát hành đúng dịp Quốc khánh 2.9. Qua chuỗi sản phẩm âm nhạc này, Trung Quân khẳng định sự bền bỉ và nhất quán trong hành trình theo đuổi âm nhạc giàu cảm xúc. Giọng ca 36 tuổi không hướng đến việc tạo "hit" hay chạy theo trào lưu, mà xem đây như một lời cảm ơn gửi đến khán giả, những người đã đồng hành cùng anh suốt hơn một thập niên ca hát.