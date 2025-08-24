Trung Quốc: bà nội lấy tiền học của cháu đi xóa nếp nhăn xả xui

Trung Quốc từ năm 2019 đã cải tổ ngành y tế nhằm ngăn chặn hành vi quảng cáo sai sự thật và lạm dụng việc thu phí điều trị, đặc biệt trong giải phẫu thẩm mỹ ảnh: reuters

Người bà nói trên họ Cui, cư dân tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc. Theo South China Morning Post hôm 24.8, ngày 11.8 bà đến một trung tâm trị liệu đặt văn phòng tại khu chung cư đang ở để làm đẹp.

Tại đây, chủ trung tâm và một khách hàng khác đã đưa bà Cui đến một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ gần đó, và cho rằng bà nên thử phương pháp làm đẹp bằng y học thẩm mỹ.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tư vấn với bà Cui rằng khuôn mặt bà có quá nhiều nếp nhăn, vừa không đẹp vừa mang lại vận rủi.

Cụ thể, theo lời tư vấn, những vết chân chim ở đuôi mắt đồng nghĩa chồng bà đang ngoại tình. Và cách để giành lại chồng là phải làm liệu trình thẩm mỹ xóa vết nhăn để ngăn chặn "tính đào hoa" của người chồng.

Bên cạnh những vết chân chim, bác sĩ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng các nếp nhăn giữa hai chân mày của bà sẽ khiến con cái bị xui xẻo. Còn cái mũi bẹt ngăn cản vận may cho bản thân bà.

Bà Cui cho hay lúc đó chẳng có thời gian để suy nghĩ về những điều được tư vấn vì nhân viên trung tâm đã lấy điện thoại, quét mã trả phí và yêu cầu bà nhập mật khẩu để giao dịch được thông qua.

Trước khi nhận ra mình đã làm gì, bà cho hay đã chuyển khoản 62.000 nhân dân tệ cho trung tâm. Đây là tất cả số tiền mà bà dành dụm được lâu nay, bao gồm tiền học của cháu nội.

Sau khi trải qua hơn 10 liệu trình, bà Cui cảm thấy không khỏe. Bà không thể ăn được vì khó mở miệng, trong khi bị đau đầu, chóng mặt. Bà đã trình báo vụ việc cho nhà chức trách và hiện chờ được giải quyết.

Từ năm 2019, Trung Quốc tiến hành cải tổ ngành y tế nhằm ngăn chặn hành vi quảng cáo sai sự thật và lạm dụng việc thu phí điều trị, đặc biệt trong giải phẫu thẩm mỹ.