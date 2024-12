Trung Quốc cấm xuất khẩu kim loại thiết yếu để đáp trả Mỹ

Theo Reuters, quyết định được đưa ra vì lý do an ninh quốc gia và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc xuất khẩu than chì, một nguyên liệu quan trọng khác, cũng sẽ được đánh giá nghiêm ngặt hơn đối với người dùng và mục đích sử dụng cuối.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo bất kỳ cá nhân, tổ chức tại bất kỳ nước nào vi phạm lệnh cấm liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó một ngày, Mỹ ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với 140 công ty Trung Quốc, trong đó có các hãng sản xuất chip như Piotech và SiCarrier. Theo AFP, quy định cũng ảnh hưởng công ty sản xuất thiết bị chế tạo chip Naura Technology.

Động thái của Mỹ nhằm ngăn chặn xuất khẩu các loại chip tiên tiến có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tháng 10.2024, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 1,11 tỉ USD mạch tích hợp từ Mỹ ẢNH: REUTERS

Trung Quốc gọi hành động của Mỹ là lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cản trở trao đổi thương mại và kinh tế bình thường.

Trong tuyên bố ngày 3.12, Trung Quốc tố cáo Mỹ chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ.

Trung Quốc chiếm 94% sản lượng gali toàn cầu, chất dùng trong các bảng mạch, đèn LED và tấm quang điện. Trung Quốc cũng chiếm 83% sản lượng germani, chất chủ yếu được dùng cho cáp quang và công nghệ hồng ngoại, tấm pin năng lượng mặt trời. Antimon được dùng trong sản xuất đạn, tên lửa hồng ngoại, vũ khí hạt nhân, kính nhìn đêm, pin và thiết bị quang điện.