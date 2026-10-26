Trung Quốc công bố ảnh vệ tinh chụp Đài Loan 'rõ từng con phố'

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 25.10 công bố video dài 42 giây, giới thiệu hình ảnh Đài Loan được chụp từ chòm vệ tinh thương mại Cát Lâm-1. CCTV đưa tin những hình ảnh này có độ chi tiết cao, cho phép quan sát rõ các tuyến đường và công trình trên hòn đảo.

Video ghi lại nhiều địa danh nổi bật như sân vận động Đài Bắc, cảng Đài Bắc, Bảo tàng Cố cung... Nhiều thắng cảnh tự nhiên cũng xuất hiện, gồm núi Ngọc Sơn, hồ Nhật Nguyệt, sông Đạm Thủy và vách đá Thanh Thủy.

Đoạn phim đi kèm dòng chữ "đây là tỉnh Đài Loan của Trung Quốc" và thông điệp về thống nhất 2 bờ eo biển. Chòm vệ tinh Cát Lâm-1 do Công ty công nghệ vệ tinh Trường Quang (Trung Quốc) phát triển, hiện có khoảng 141 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Video được công bố nhân dịp kỷ niệm một năm Trung Quốc chính thức chọn ngày 25.10 làm "Ngày Đài Loan được thu hồi", đánh dấu việc hòn đảo được Nhật Bản trao trả năm 1945, theo South China Morning Post.

Ảnh vệ tinh Cát Lâm-1 chụp sông Cơ Long ở Đài Loan

ẢNH: Công nghệ vệ tinh Trường Quang

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 25.10, ông Tống Đào, Chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, khẳng định Bắc Kinh kiên trì mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Tống kêu gọi người dân 2 bờ eo biển tăng cường giao lưu, phản đối các hoạt động đòi độc lập cho Đài Loan và sự can thiệp từ bên ngoài. Ông cũng cho biết Trung Quốc đã triển khai 10 biện pháp trong năm nay nhằm thúc đẩy trao đổi và hội nhập giữa 2 bờ.