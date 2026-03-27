Trung Quốc công bố chính sách giảm áp lực cho học sinh

Trong thông báo được đăng trên WeChat, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho hay các trường bị cấm tổ chức kiểm tra thường xuyên và gia tăng "gánh nặng học tập cho học sinh", theo Reuters.

Các học sinh trung học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào ngày 27.5.2025 Ảnh: AFP

Ngoài ra, các trường tiểu học và trung học bị cấm tổ chức bất kỳ hình thức thi cử nào nhằm mục đích tuyển chọn học sinh.

Các trường cũng không được "xâm phạm thời gian nghỉ giải lao của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc cấm học sinh rời khỏi lớp học trong giờ giải lao".

Các trường mẫu giáo bị nghiêm cấm áp dụng các phương pháp giảng dạy của trường tiểu học hoặc dạy trước chương trình tiểu học, theo thông báo từ Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Thông báo mới được đưa ra khi chính phủ đang cố gắng giảm bớt áp lực học tập và cải thiện sức khỏe tinh thần của học sinh, chuyển hướng khỏi thái độ truyền thống của Trung Quốc là yêu cầu trẻ em phải học hành chăm chỉ và đạt điểm cao.

Các chuyên gia cho hay khối lượng bài tập về nhà nặng nề là vấn đề phổ biến ở các trường học trên khắp Trung Quốc, dẫn đến học sinh thiếu ngủ và gia tăng lo lắng và trầm cảm.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng các kỳ nghỉ xuân và thu cho học sinh, bổ sung vào thời gian nghỉ truyền thống vào mùa hè và mùa đông.

Trong tuần trước, Trường Cao đẳng Nghề Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên thông báo trên Wechat rằng chủ đề của kỳ nghỉ xuân 6 ngày từ ngày 1-6.4 là "ngắm hoa và tận hưởng tình yêu", khi giới chức đang tìm những cách mang tính sáng tạo để thúc đẩy hôn nhân trong tương lai và kích thích tiêu dùng nội địa.