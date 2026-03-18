Một trường ở Trung Quốc kêu gọi sinh viên yêu đương trong kỳ nghỉ

Văn Khoa
18/03/2026 15:25 GMT+7

Một trường cao đẳng nghề ở Trung Quốc đang kêu gọi sinh viên 'thưởng hoa, yêu đương' trong kỳ nghỉ giữa kỳ, theo Reuters hôm nay 18.3.

"Ngắm hoa và tận hưởng sự lãng mạn" là chủ đề cho kỳ nghỉ xuân từ ngày 1-6.4, theo thông báo của trường Cao đẳng nghề hàng không tây nam Tứ Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được đăng trên tài khoản Wechat chính thức của trường hôm 17.3.

Thông báo trên được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng kỳ nghỉ xuân và thu cho các trường học, bên cạnh các kỳ nghỉ hè và đông truyền thống, theo Reuters.

Giới chức nước này cũng cho hay họ sẽ khuyến khích nghỉ phép có lương theo đợt để người lao động có thể đi du lịch vào mùa thấp điểm.

Các tỉnh như Tứ Xuyên và Giang Tô, cùng với các thành phố như Tô Châu và Nam Kinh, đã công bố kế hoạch cho kỳ nghỉ xuân, hầu hết được ấn định vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Trung Quốc tìm cách thúc đẩy tiêu dùng nội địa bằng cách khuyến khích du lịch và các hoạt động giải trí trong dân số 1,4 tỉ người. Giới chức cũng hy vọng thời gian rảnh rỗi nhiều hơn sẽ góp phần đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm. Năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp dân số Trung Quốc giảm.

Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia của Trung Quốc hôm 17.3 cũng đã ban hành hướng dẫn nhằm thúc đẩy phát triển thân thiện với trẻ em. Hướng dẫn này kêu gọi những nỗ lực phối hợp để tạo ra các thành phố thân thiện với trẻ em, bằng cách cải thiện các dịch vụ công cộng trong các lĩnh vực từ giáo dục và y tế đến du lịch, thể thao và giải trí.

Ông James Liang, đồng sáng lập Công ty du lịch Trip của Trung Quốc, cho rằng các gia đình cần có đủ thời gian và tiền bạc để nuôi dạy con cái, và kêu gọi thêm nhiều sáng kiến như trên.

