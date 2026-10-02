Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng ở đá Hải Sâm ?

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng trên đá Hải Sâm hôm 25.9 và một sà lan chở đá dăm ảnh: reuters

Những ảnh vệ tinh đến từ Công ty tình báo không gian Vantor (tên trước đây là Maxar), của Mỹ, ghi nhận hoạt động san lấp mặt bằng, những bãi đá dăm và bê tông, và các thiết bị tạo nền móng đang được triển khai để xây dựng một đường băng quy mô đầy đủ trên đá Hải Sâm.

Theo Reuters, số ảnh này được chụp ngày 25.9 và còn cho thấy một sà lan chở đá dăm đang di chuyển đến một cầu cảng mới xây.

Giới phân tích quân sự ước tính với tốc độ này, công trình đường băng trên đá Hải Sâm sẽ được hoàn tất vào giữa năm sau, hoặc thậm chí sớm hơn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đá Hải Sâm sẽ phục vụ các mục đích dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu hàng hải và khoa học.

Vào cuối tháng 8, Reuters đã đưa tin về những công trình xây dựng mới trên đá Hải Sâm.

Ngày 28.8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán.

"Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế", Báo Thanh Niên dẫn lời bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam tái khẳng định rằng, mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.

"Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự", bà Hằng nhấn mạnh.