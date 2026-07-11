Trung Quốc đạt bước đột phá trong chương trình không gian

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong chuyến bay đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 10B hai tầng, được phóng từ trung tâm vũ trụ Hải Nam ở miền nam Trung Quốc. Tầng đẩy đã được bắt giữ bằng một bệ thu hồi ngoài khơi khoảng 6 phút sau khi phóng.

Công nghệ này nhằm mục đích giảm chi phí phóng bằng cách cho phép tái sử dụng các thiết bị đắt tiền, tương tự như các hệ thống do SpaceX của tỉ phú Elon Musk phát triển.

Khác với phương pháp hạ cánh được sử dụng bởi các chương trình Falcon 9 và Starship, hệ thống của Trung Quốc sử dụng cấu trúc lưới. Thiết kế này cung cấp biên độ rộng hơn cho việc điều khiển chính xác động cơ trong giai đoạn thu hồi cuối cùng và giúp hấp thụ động năng còn lại của tầng đẩy.

Tên lửa Trường Chinh 10B rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng Tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hôm 10.7 ẢNH: REUTERS

Trường Chinh 10B là một phiên bản bổ sung theo hướng thương mại trong gia đình tên lửa đang được phát triển cho chương trình mặt trăng của Trung Quốc và các sứ mệnh trạm vũ trụ Thiên Cung.

Tầng đầu tiên của Trường Chinh 10B hoạt động nhờ 7 động cơ YF-100K sử dụng dầu hỏa tinh chế và oxy lỏng, trong khi tầng trên sử dụng động cơ oxy lỏng-methane. Tên lửa có thể mang tới 16 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất và đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo trong chuyến bay đầu tiên.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) ca ngợi cuộc thử nghiệm là một bước đột phá công nghệ lớn có thể giúp đẩy nhanh chương trình thám hiểm không gian của nước này. Công ty cho biết tầng đầu tiên được thu hồi sẽ trải qua quá trình kiểm tra mở rộng để đánh giá tình trạng trước khi được chuẩn bị cho lần phóng thứ hai.