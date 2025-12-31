Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung Quốc diễn tập diệt HIMARS trong cuộc tập trận quanh Đài Loan?
Video Thế giới

Trung Quốc diễn tập diệt HIMARS trong cuộc tập trận quanh Đài Loan?

TT Phát triển Nội dung số
31/12/2025 11:35 GMT+7

Hôm 30.12, Trung Quốc đã phóng tên lửa vào vùng biển phía bắc và phía nam Đài Loan, đồng thời triển khai các tàu tấn công đổ bộ mới cùng với máy bay ném bom và tàu khu trục trong ngày thứ hai của cuộc tập trận quy mô lớn nhất của nước này.

Trung Quốc đã phóng tên lửa vào vùng biển ngoài khơi phía bắc và phía nam Đài Loan hôm 30.12.

Bắc Kinh đã công bố một video được cho là cho thấy lực lượng nước này khai hỏa vào vùng biển phía bắc Đài Loan trong khuôn khổ cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025".

Trung Quốc cũng triển khai các tàu tấn công đổ bộ mới cùng với máy bay ném bom và tàu khu trục, trong một cuộc diễn tập phong tỏa đảo.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng công bố hình ảnh cho thấy máy bay và tàu chiến Trung Quốc gần hòn đảo.

Trung Quốc phóng tên lửa về phía Đài Loan trong cuộc tập trận phong tỏa - Ảnh 1.

Video được cho là cho thấy lực lượng nước này khai hỏa vào vùng biển phía bắc Đài Loan trong khuôn khổ cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025"

ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao cho biết Đài Loan đang theo dõi xem cuộc tập trận này có phóng tên lửa bay ngang qua hòn đảo như đã từng xảy ra hay không.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận Trung Quốc đã diễn tập bắn đạn thật đã diễn ra ở phía bắc Đài Loan vào sáng 30.12.

Một quan chức an ninh cao cấp của Đài Loan nói với Reuters rằng Trung Quốc dường như đang mô phỏng tấn công các mục tiêu trên bộ, như tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Đó là tổ hợp pháo binh cơ động có tầm bắn 300 km, có thể tấn công các mục tiêu ở miền nam Trung Quốc đại lục.

Hôm 29.12, Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận là "hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Các cuộc tập trận bắt đầu 11 ngày sau khi Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí kỷ lục trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan.

Ông Trump 'không lo ngại' khi Trung Quốc tập trận lớn quanh Đài Loan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.12 đã lên tiếng về cuộc tập trận bắn đạn thật mới của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.

trung quốc Đài Loan Tập trận tên lửa
