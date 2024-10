Trung Quốc dùng biện pháp mạnh để 'giải vây' nền kinh tế

Hàng không quốc tế giảm chuyến bay đến Trung Quốc

Theo tờ South China Morning Post mới đây, các hãng hàng không quốc tế đang giảm bớt số chuyến bay đến Trung Quốc từ tháng 10. Một trong những nguyên nhân của động thái này là vì các hãng hàng không Trung Quốc đã đạt được lợi thế so với các đối thủ châu Âu bằng đường bay qua Nga để đến châu Âu. Một lý do quan trọng khác là lưu lượng di chuyển giữa Trung Quốc với các nước cũng suy giảm do kinh tế Trung Quốc trì trệ.

Dự kiến, từ ngày 26.10 tới đây, hãng hàng không Virgin Atlantic có trụ sở tại Anh ngưng tuyến London - Thượng Hải sau 25 năm hoạt động. Hay British Airways (Anh) cũng sắp tạm dừng các chuyến bay London - Bắc Kinh từ ngày 26.10. Và từ ngày 8.11, Scandinavian Airlines (Thụy Điển) sẽ dừng bay bay tuyến Copenhagen - Thượng Hải, Qantas Airways (Úc) đã bỏ tuyến Sydney - Thượng Hải. Hay hãng hàng không Đức Lufthansa đang xem xét ngừng tuyến Frankfurt - Bắc Kinh. Còn Delta Air Lines (Mỹ) thì hoãn kế hoạch nối lại các chuyến đi Thượng Hải - Los Angeles.