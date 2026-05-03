Trung Quốc lần đầu cấp điện xanh thẳng cho trung tâm dữ liệu

Dự án được triển khai tại Ninh Hạ - khu vực tây bắc giàu tài nguyên gió và mặt trời của Trung Quốc - nhằm cân bằng giữa nhu cầu điện ngày càng tăng và mục tiêu giảm phát thải carbon. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3.5, giai đoạn đầu của dự án có công suất điện mặt trời 500 MW và dự kiến bổ sung thêm 1,5 GW điện gió vào cuối năm nay.

Các tấm pin mặt trời được nhìn thấy tại một nhà máy điện mặt trời nổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc hồi tháng 4.2018 ẢNH: REUTERS

Hệ thống này được tích hợp trực tiếp với trung tâm điện toán đám mây tại thành phố Trung Vệ, cho phép điều phối linh hoạt giữa nguồn điện và nhu cầu xử lý dữ liệu. Trung tâm dữ liệu có thể chuyển tải tác vụ đến những thời điểm hoặc khu vực có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, qua đó giảm áp lực lên lưới điện, tiết kiệm chi phí và hạn chế phát thải.

Sau khi hoàn thiện, dự án dự kiến sản xuất khoảng 4,3 tỉ kWh điện mỗi năm, tương đương giúp giảm 3,65 triệu tấn khí thải carbon.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chứng kiến nhu cầu năng lực tính toán tăng mạnh, chủ yếu do sự phát triển của AI, kéo theo mức tiêu thụ điện ngày càng lớn. Trung Quốc đang tìm cách xử lý bài toán này song song với mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030, theo South China Morning Post.

Một phần của chiến lược là chuyển các hoạt động xử lý dữ liệu tiêu tốn nhiều năng lượng về khu vực phía tây Trung Quốc - nơi nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và chi phí thấp hơn - theo định hướng "dữ liệu phía đông, điện toán phía tây".

Theo CCTV, 6 trong số 10 công ty điện toán hàng đầu Trung Quốc đã đặt cơ sở tại trung tâm Trung Vệ, nơi điện xanh hiện chiếm hơn 90% tổng lượng tiêu thụ.

Ông Jiang Debin, Phó giám đốc bộ phận thống kê và tình báo số thuộc Hội đồng điện lực Trung Quốc, cho biết mức tiêu thụ điện của ngành dịch vụ dữ liệu internet đã tăng trưởng trung bình 36% mỗi năm trong 5 năm qua. Riêng quý 1 năm 2026, mức tiêu thụ đạt 22,9 tỉ kWh, tăng 44% so với cùng kỳ, chiếm gần 1% tổng điện năng toàn quốc.

Trong báo cáo công tác hồi tháng 3, chính phủ Trung Quốc lần đầu đưa nội dung "phối hợp phát triển năng lực điện toán và cung cấp điện" vào chương trình hạ tầng mới, cùng với kế hoạch xây dựng các cụm điện toán thông minh quy mô lớn.