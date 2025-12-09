Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc lên tiếng về chiến lược an ninh quốc gia Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
09/12/2025 10:02 GMT+7

Trung Quốc khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền và cảnh báo chống lại 'sự can thiệp từ bên ngoài' sau khi Mỹ công bố chiến lược an ninh mới với điều khoản tăng cường sức mạnh quân sự nhằm ngăn chặn xung đột với Bắc Kinh về Đài Loan.

Trung Quốc bảo vệ chủ quyền về Đài Loan trước chiến lược an ninh quốc gia Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn

ảnh: reuters

Cuối tuần trước, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó nêu rõ quan điểm về Đài Loan, vốn là một trong những vấn đề ngoại giao nhạy cảm nhất hiện tại.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 8.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Đài Loan là "lằn ranh đỏ đầu tiên" không được vượt qua trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc và Trung Quốc "không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài" về vấn đề này.

"Phía Mỹ nên xử lý vấn đề Đài Loan với sự thận trọng tối đa, và chấm dứt sự dung túng và hành vi ủng hộ các lực lượng ly khai muốn dùng vũ lực để đạt được độc lập hoặc chống lại sự thống nhất", Reuters dẫn lời người phát ngôn.

Ông Quách nói Trung Quốc sẵn sàng làm việc mới Mỹ để thúc đẩy quan hệ ổn định, trong khi bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Điện Kremlin xem chiến lược an ninh quốc gia Mỹ là 'tích cực, phù hợp'

Trong khi đó, Đài Loan hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ. Trên X, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 6.12 bày tỏ chính quyền Đài Bắc đánh giá cao việc chiến lược an ninh quốc gia Mỹ ưu tiên ngăn chặn xung đột liên quan đến Đài Loan.

Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Wellington Koo nói với báo giới rằng Mỹ vẫn xem việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực là lợi ích cốt lõi ở mức cao nhất của Washington.

Ông Lại cho biết Đài Loan đặt mục tiêu chi 5% GDP cho hoạt động phòng thủ hòn đảo vào năm 2030, và tháng trước đã công bố gói chi tiêu phòng thủ bổ sung trị giá 40 tỉ USD cho giai đoạn 2026 – 2033.

