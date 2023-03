Trung Quốc mở cửa nhưng vì sao xuất khẩu rau quả của Việt Nam lại giảm?

Số liệu của ngành Hải quan mới công bố cho thấy, trong tháng 1.2023 xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 139 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022 là 149 triệu USD.



Xuất khẩu rau quả đã tăng trưởng mạnh trở lại từ tháng 2 CHÍ NHÂN

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua với thị phần luôn chiếm từ 50 – 60%. Theo giải thích của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, do thời điểm mở cửa của thị trường này cận tết Nguyên đán nên doanh nghiệp từ cả 2 phía cần có thời gian làm quen lại với các quy định mới, chưa kịp bắt nhịp trở lại đã vào dịp nghỉ tết. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ tết kéo dài từ cả 2 phía là lý do khiến giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này giảm khoảng 10 triệu USD so với năm trước. Đây hoàn toàn là yếu tố khách quan. Không chỉ Trung Quốc mà kim ngạch xuất khẩu giảm ở hầu hết các thị trường quan trọng khác dẫn đến tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 của ngành rau quả chỉ đạt 242 triệu USD, giảm đến 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Điểm nổi bật duy nhất của ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam trong tháng 1 là thị trường Hà Lan đạt giá trị gần 9,5 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hà Lan đứng ở vị trí thứ 5 trong nhóm 10 khách hàng nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam trong tháng 1 cũng giảm khoảng 10 triệu USD, đạt 63 triệu USD so với 73 triệu USD của năm trước; tỉ lệ sụt giảm tương đương 13%.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết xuất khẩu rau quả trong tháng 2 đạt gần 329 triệu USD tăng 35,5 % với tháng trước và tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt gần 570 triệu USD tăng 12 % so với cùng kỳ năm trước. Ngành rau quả Việt Nam đang xuất siêu 290 triệu USD.