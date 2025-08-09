Trung Quốc muốn đưa gia vị Lạc Lăng xâm nhập thị trường Việt Nam

Gian hàng thực phẩm, gia vị đến từ Trung Quốc chiếm số lượng áp đảo tại Triển lãm ẩm thực quốc tế tại Việt Nam ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống diễn ra tại TP.HCM, điều dễ nhận thấy nhất là sự áp đảo về số lượng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Đặc biệt, triển lãm năm nay được TP.Lạc Lăng đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm. Một trong những đặc sản của Lạc Lăng là hồng sâm được mang đến triển lãm với số lượng hùng hậu. Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 30 doanh nghiệp đến từ Lạc Lăng đã trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tại khu triển lãm chuyên đề, bao gồm hồng sâm, gia vị truyền thống, thực phẩm chức năng và nguyên liệu phục vụ ngành chế biến. Khu vực này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và người tiêu dùng tại Việt Nam.

Ông Tôn Bảo Hoa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Lạc Lăng, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, cho biết: Những năm gần đây, Lạc Lăng không ngừng phát triển và mở rộng ngành công nghiệp gia vị, xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt, đồng thời xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, kho hàng, cơ sở hậu cần… từng bước hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, đóng gói đến kiểm nghiệm. Hiện nay, hồng sâm, gia vị và các sản phẩm khác của Lạc Lăng đã được xuất khẩu đến hơn 170 quốc gia và khu vực, tổng giá trị đơn hàng hàng năm vượt 20 tỉ nhân dân tệ.

Lãnh đạo thị trấn Dương An (Lạc Lăng) và Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xúc tiến, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm hai bên phát triển ẢNH: QUANG THUẦN

Trong khuôn khổ sự kiện triển lãm, thị trấn Dương An (Lạc Lăng) và Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xúc tiến, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm hai bên phát triển. Bên cạnh đó, hiệp hội ngành hàng gia vị Lạc Lăng và Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi cung ứng và xúc tiến thương mại. Ngoài ra, Tập đoàn Gia vị Lạc Lăng và Tập đoàn HARRIS SPICE (Việt Nam) cũng ký kết thỏa thuận về thu mua và phân phối sản phẩm gia vị tại thị trường Việt Nam.

Ngược lại, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cam kết tích cực hỗ trợ xây dựng các cơ sở thu mua nguyên liệu tại Đông Nam Á; năm 2024, các doanh nghiệp đã thu mua hơn 800 tấn nguyên liệu gia vị, trong đó gần 50% nhập khẩu từ Việt Nam và Campuchia và sẽ tăng lên trong thời gian tới.