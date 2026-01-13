Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc muốn triển khai hơn 200.000 vệ tinh internet để đối đầu Starlink

Kiến Văn
Kiến Văn
13/01/2026 22:11 GMT+7

Thành công của SpaceX trong việc phát triển mạng lưới vệ tinh internet Starlink đã khiến nhiều đối thủ, cả trong và ngoài nước Mỹ, lo ngại.

Quỹ đạo và tần số hoạt động của vệ tinh không phải là vô hạn và khi các đối thủ có đủ nguồn lực để triển khai các chòm sao vệ tinh thay thế, cả hai bên có thể gặp khó khăn trong việc tồn tại. Chính vì vậy, Trung Quốc đã bắt đầu hành động mạnh mẽ nhằm nỗ lực chiếm lĩnh không gian đang có sẵn.

Thách thức Starlink, Trung Quốc xin triển khai hơn 200.000 vệ tinh - Ảnh 1.

Bắc Kinh tăng tốc chiếm quỹ đạo, thách thức trực diện mạng vệ tinh Starlink

ẢNH: REUTERS

Để đáp ứng mục tiêu của mình, các công ty Trung Quốc đã nộp đơn lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) xin phép triển khai hơn 200.000 vệ tinh internet trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Động thái này thể hiện ý định của Bắc Kinh trong việc mở rộng đáng kể sự hiện diện trong cơ sở hạ tầng truyền thông vũ trụ, đồng thời gia tăng cạnh tranh với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.

Cuộc đua phóng vệ tinh internet nóng lên

Hai dự án chính được đề xuất trong hồ sơ đăng ký là CTC-1 và CTC-2, mỗi dự án bao gồm 96.714 vệ tinh. Hồ sơ được đệ trình bởi Viện Khai thác Phổ tần Vô tuyến và Đổi mới Công nghệ mới - một tổ chức chỉ vừa mới thành lập tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 30.12.2025. Viện được thành lập với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, tổ chức khoa học và công ty thương mại, nhằm điều phối, nghiên cứu và phát triển các giải pháp trong lĩnh vực truyền thông.

Đáng chú ý, kế hoạch của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hệ thống Starlink của tỉ phú Elon Musk đang bị chỉ trích. Nếu được Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận, Starlink dự kiến sẽ mở rộng lên 15.000 vệ tinh vào năm 2031 và 30.000 vệ tinh trong những năm tiếp theo, sau khi đã sở hữu hàng nghìn vệ tinh đang bay quanh Trái đất trước đó.

Theo các quan chức Trung Quốc, vệ tinh Starlink gây ra mối đe dọa vật lý đối với tàu vũ trụ của họ. Đầu năm nay, Starlink đã hạ thấp quỹ đạo của một số vệ tinh để đáp ứng những chỉ trích từ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.

Trung Quốc hiểu rằng nếu không chiếm lĩnh quỹ đạo và tần số ngay hôm nay, họ có thể sẽ không còn cơ hội vào ngày mai. 

