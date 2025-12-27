Trung Quốc ngang nhiên mở trung tâm mua sắm mới trên đảo Phú Lâm

Trung tâm thương mại do Trung Quốc xây trên đảo Phú Lâm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 26.12 đưa tin Trung Quốc vừa mở một trung tâm mua sắm mới trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa tranh chấp, sau khi mở một cửa hàng vật liệu xây dựng vào năm ngoái và một nhà hàng lẩu vào năm 2023.

Theo đó, khu phức hợp rộng 6.000 m2 là công trình hạ tầng dân sự mới nhất do Trung Quốc ngang nhiên xây trên đảo, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.12.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

Đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất trong khu vực gồm khoảng 30 đảo tại quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã xây dựng trái phép nhiều hạ tầng công cộng trên đảo, gồm một bưu điện, ngân hàng, trạm thời tiết, trường học, thư viện, bệnh viện, nhà máy điện và các công viên công cộng.

Nơi đây còn có sân bay quân - dân sự với đường băng dài 3.000 m, đủ khả năng phục vụ máy bay Boeing 737, cũng như một cảng có thể để tàu 5.000 tấn neo đậu.

Trung tâm mua sắm mới kết hợp các cơ sở mua sắm, ăn uống, văn hóa và giải trí, theo cái gọi là chính quyền Tam Sa. Nơi đây có một siêu thị, một nhà hàng thức ăn nhanh, một hiệu sách và một tiệm làm tóc.