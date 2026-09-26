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    Thế giớiKinh tế thế giới

    Trung Quốc nhập khẩu lượng vàng kỷ lục

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Trung Quốc đang nhập khẩu vàng với tốc độ kỷ lục khi mua về 1.100 tấn vàng trong 8 tháng đầu năm 2026.
    China imported 1,100 tonnes of gold in 8 months - Ảnh 1.

    Vàng hình thỏi nguyên bảo tại một cửa hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

    ảnh: reuters

    Trang Money Wise hôm 26.9 dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng nhập khẩu vàng của nước này đã tăng lên mức kỷ lục khi mua thêm 44 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng lượng nhập khẩu vàng trong 8 tháng đầu năm nay lên 1.100 tấn.

    Con số trên đã vượt tổng lượng vàng nhập khẩu trong cả năm 2025, và là mức cao nhất của Trung Quốc kể từ năm 2017.

    Làn sóng mua vàng mạnh mẽ từ Trung Quốc đã thu hút sự theo dõi sát sao từ giới đầu tư Phố Wall. Trong dự báo gần đây, Ngân hàng Goldman Sachs ước tính giá vàng có thể lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm nay so với mức 4.600 USD/ounce tính đến ngày 25.8.

    Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất từ đây đến cuối năm, Goldman Sachs cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 50 tấn vàng/tháng trong năm nay, tăng mạnh so với mức trung bình 17 tấn/tháng của giai đoạn trước năm 2022. Ước tính các ngân hàng trung ương sẽ mua vàng với số lượng 40 tấn/tháng trong năm 2027.

    Hồi tháng 6, Goldman Sachs cũng xác định Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) là ngân hàng trung ương có lượng mua lớn nhất trên thị trường.

    Trong bối cảnh này, giới quan sát cho rằng các nhà đầu tư Mỹ cũng nên tham khảo động thái của Trung Quốc và tiến tới nâng tỷ trọng vàng trong danh mục một cách phù hợp.

    "Người Mỹ nên cân nhắc tăng lượng vàng nắm giữ", Money Wise dẫn lời ông Brett Elliott, Giám đốc tiếp thị của Công ty giao dịch kim loại quý APMEX (trụ sở bang Oklahoma, Mỹ).

    Bên cạnh đó, việc một trong những thị trường vàng lớn nhất thế giới đang liên tục tích lũy vàng cũng là điều đáng để giới đầu tư lưu ý.

    "Vàng, như bạc hoặc bạch kim, có thể là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm bảo toàn sức mua và giảm rủi ro", theo ông Joshua D. Glawson, nhà phân tích của Công ty Money Metals Exchange, chuyên kinh doanh kim loại quý có trụ sở tại Idaho (Mỹ).

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