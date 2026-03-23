Trung Quốc phát triển tàu lặn biển du lịch đầu tiên có thể lặn sâu 1.000 m

Khánh An
23/03/2026 15:50 GMT+7

Nguyên mẫu tàu lặn biển du lịch đầu tiên của Trung Quốc dự kiến hoạt động thương mại, phục vụ thám hiểm biển sâu trước năm 2030.

Tờ South China Morning Post ngày 23.3 đưa tin các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế chiếc tàu lặn du lịch đầu tiên của nước này, có khả năng lặn sâu tới 1.000 m dưới biển.

Các kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tàu thủy Trung Quốc ở thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô) dự định chế tạo nguyên mẫu trong năm nay và bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2030, phục vụ tối đa 4 hành khách mỗi chuyến.

Các bộ phận then chốt, bao gồm cửa sổ quan sát toàn cảnh của tàu lặn, một trong những bộ phận khó thiết kế nhất trên tàu lặn biển sâu, đã được phát triển, tờ China Daily dẫn lời Giám đốc Diệp Thông của trung tâm này cho biết.

Trung Quốc hiện có hàng chục tàu lặn du lịch hoạt động ở độ sâu khoảng 20 m, phù hợp cho các chuyến tham quan tại hồ chứa, hồ và vùng nước ven biển. Các phương tiện dưới nước hoạt động ở độ sâu lớn hơn phải chịu áp lực nước bên ngoài cao hơn.

Trung tâm nêu trên, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), cũng đã phát triển các tàu ngầm lặn sâu tiên tiến khác để thám hiểm khoa học.

Phương tiện mới sẽ gia nhập cùng các tàu ngầm lặn sâu từ 1.000 m trở lên do các công ty nước ngoài đóng như Deep Rover (Mỹ/Canada), Triton (Mỹ) và U-Boat Worx (Hà Lan).

Giá vé thường dao động từ khoảng 150 USD/người cho các chuyến lặn gần mặt biển đến vài ngàn USD/người cho các chuyến lặn sâu hơn.

Giới chuyên môn cho rằng vấn đề an toàn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của du khách do những tai nạn trong quá khứ.

Vào năm 2023, tàu lặn Titan bị nổ bẹp ngoài khơi Canada khi tham quan xác tàu Titanic. Vào tháng 3.2025, tàu lặn Sindbad bị chìm khi lặn ngắm san hô ngoài khơi Ai Cập khiến 6 du khách Nga thiệt mạng.

