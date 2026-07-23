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Thế giới

Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu rắn mạnh nhất thế giới từ biển

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tên lửa Gravity-1 của Trung Quốc đã phóng thành công 9 vệ tinh từ một bệ phóng trên biển ngoài khơi Thượng Hải, đánh dấu nhiệm vụ thứ 3 của dòng tên lửa nhiên liệu rắn được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay.

Tên lửa Gravity-1 được phóng từ boong một tàu chuyên dụng neo ngoài khơi bờ biển Thượng Hải vào sáng 22.7. Theo Tân Hoa xã, toàn bộ 9 vệ tinh đã được đưa vào "quỹ đạo định sẵn". Trung Quốc không công bố chi tiết về các vệ tinh này.

Tên lửa Gravity-1 phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan, ngoài khơi bờ biển Thượng Hải (phía đông Trung Quốc) ngày 22.7.2026

ẢNH: AFP

Hai chuyến bay trước đó của Gravity-1 diễn ra vào tháng 1.2024 và tháng 10.2025. Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, Gravity-1 dự kiến sẽ phóng thêm một loạt vệ tinh internet trong vài tháng tới.

Gravity-1 do Công ty hàng không vũ trụ thương mại Orienspace (trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vận hành. Tên lửa này cao khoảng 30 m, chưa bằng một nửa chiều cao của Falcon 9 - dòng tên lửa chủ lực của Công ty sản xuất tên lửa và tàu vũ trụ SpaceX (Mỹ).

Gravity-1 bao gồm 3 tầng lõi và 4 tầng đẩy phụ, tất cả đều sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Theo trang Sapce.com, Gravity-1 có thể đưa tải trọng tối đa khoảng 6.500 kg lên quỹ đạo thấp của trái đất, qua đó trở thành tên lửa nhiên liệu rắn có sức nâng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Falcon 9 sử dụng nhiên liệu lỏng có thể đưa khoảng 22.800 kg lên quỹ đạo thấp.

Tham vọng của Orienspace không dừng ở Gravity-1. Công ty này đang phát triển Gravity-2 và Gravity-3. Những tên lửa cải tiến lớn hơn và mạnh hơn, dự kiến kết hợp tầng lõi dùng nhiên liệu lỏng với tầng đẩy nhiên liệu rắn.

Theo Đài truyền hình Trung Quốc CGTN, Gravity-2 có thể sẵn sàng cất cánh vào cuối năm nay và nhiều khả năng cũng sẽ được phóng từ biển.

Ông Xu Guoguang, nhà thiết kế chính của Gravity-1, cho biết: "Việc phóng tên lửa nhiên liệu rắn từ biển mở đường cho việc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng từ biển trong tương lai. Chúng tôi cũng đang xem xét các phương pháp khác, chẳng hạn như phóng từ giàn khoan dầu".

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