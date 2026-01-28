Vệ tinh Trung Quốc buộc 4.400 vệ tinh Starlink phải hạ độ cao?

Một lần phóng vệ tinh Starlink của SpaceX. Hãng xác nhận sẽ hạ độ cao trên quỹ đạo của 4.400 vệ tinh Starlink trong năm 2026 ảnh: spacex

Báo South China Morning Post hôm nay 28.1 dẫn thông tin từ một đội ngũ các nhà nghiên Trung Quốc đề cập đến sự cố hai vệ tinh lao sượt qua nhau ở khoảng cách 200 m hôm 10.12.2025. Vụ việc xảy ra ngay sau một vụ phóng vệ tinh từ miền tây bắc Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng sự cố này đã dẫn đến quyết định của SpaceX hạ độ cao của hàng ngàn vệ tinh Starlink.

Phó chủ tịch Michael Nicolls của SpaceX trước đó xác nhận trên mạng xã hội về sự cố trên.

Ba tuần sau, trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Nicolls cho hay công ty có kế hoạch hạ thấp quỹ đạo của gần phân nửa trong số hơn 9.000 vệ tinh internet Starlink của hãng.

Việc hạ độ cao được thực hiện trong năm nay, từ quỹ đạo khoảng 550 km xuống 480 km nhằm mục đích bảo đảm an toàn trên không gian.

Cụ thể, lãnh đạo SpaceX xác nhận tổng cộng sẽ có 4.400 vệ tinh Starlink cần được hạ độ cao.

Ông Nicolls bổ sung việc hạ thấp quỹ đạo sẽ giúp rút ngắn thời gian vệ tinh bị hư hại hoặc kết thúc vòng đời đến 80%. Bên cạnh đó, số lượng vệ tinh hoạt động ở độ cao dưới 500 km ít hơn, từ đó làm giảm nguy cơ va chạm.

Trung Quốc tố lên LHQ nguy cơ từ chòm vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk

Động thái trên diễn ra sau một sự cố khác cũng vào tháng 12.2025, khi SpaceX cho hay một trong các vệ tinh của họ tạo ra một số lượng nhỏ các mảnh vỡ và làm gián đoạn liên lạc với một tàu vũ trụ đang hoạt động ở độ cao 418 km.

SpaceX cho biết đang điều tra nguyên nhân của sự cố. Hãng cũng chưa bình luận về kết quả báo cáo trên của các chuyên gia Trung Quốc.