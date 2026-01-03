Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc tố lên LHQ về nguy cơ từ các vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

Khánh An
03/01/2026 10:47 GMT+7

Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ an toàn đối với các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo tầm thấp, trong bối cảnh hoạt động không gian thương mại mở rộng nhanh chóng.

- Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng lên từ Căn cứ Không gian Vandenberg (Mỹ) mang theo 28 vệ tinh internet Starlink hôm 28.9.2025

ẢNH: AFP

Tờ Independent ngày 2.1 đưa tin Trung Quốc đã cảnh báo Liên Hiệp Quốc rằng việc mở rộng nhanh chóng mạng vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk trên quỹ đạo trái đất tầm thấp đặt ra những lo ngại "đáng kể về an toàn và an ninh" trên phạm vi toàn cầu.

"Trong bối cảnh các hoạt động không gian thương mại mở rộng nhanh chóng, việc một quốc gia nào đó để các chùm vệ tinh thương mại phát triển tràn lan mà không chịu sự điều tiết hiệu quả đã làm nảy sinh những thách thức đáng kể về an toàn và an ninh", đại diện Trung Quốc phát biểu tại một sự kiện không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Vị đại diện Bắc Kinh dẫn ra một số sự cố, trong đó có các vụ suýt va chạm giữa vệ tinh Starlink và trạm không gian Trung Quốc vào năm 2021.

Đề cập các vệ tinh Starlink của SpaceX, vị đại diện nói rằng "những chùm vệ tinh như vậy chiếm dụng tài nguyên tần số - quỹ đạo và làm gia tăng đáng kể nguy cơ va chạm".

Một số nghiên cứu gần đây đã cảnh báo rằng khi số lượng vệ tinh trên quỹ đạo tăng nhanh trong kỷ nguyên các siêu chùm vệ tinh như Starlink của SpaceX, khả năng xảy ra va chạm giữa các vệ tinh cũng gia tăng nhanh chóng.

Hiện nay, có tới khoảng 8.500 trong tổng số 12.955 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo trái đất tầm thấp là của SpaceX.

Tỉ phú Musk cho biết số lượng vệ tinh Starlink cuối cùng có thể tăng lên hơn 42.000 vệ tinh, trong khi hiện công ty đã được cấp phép phóng 12.000 vệ tinh.

Mỗi vệ tinh trong số này được thiết kế có tuổi thọ 5 năm trước khi được chủ động cho cháy rụi trong bầu khí quyển của trái đất.

Trong khi đó, các dự án của Trung Quốc, trong đó có mạng băng thông rộng Thiên Phàm (Quianfan), đang lên kế hoạch phóng các siêu chùm vệ tinh internet của riêng mình nhằm cạnh tranh với SpaceX.

Dự án do nhà nước hậu thuẫn tại Thượng Hải đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt và phóng hơn 15.000 vệ tinh vào năm 2030 để cung cấp phủ sóng băng thông rộng toàn cầu.

SpaceX chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Hôm 1.1, Phó chủ tịch SpaceX Michael Nicolls cho hay Starlink sẽ bắt đầu tái cấu hình chùm vệ tinh của mình bằng cách hạ toàn bộ các vệ tinh đang hoạt động ở độ cao khoảng 550 km xuống 480 km trong năm 2026, nhằm tăng cường an toàn.

