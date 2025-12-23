Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tình báo NATO nghi ngờ Nga phát triển vũ khí diệt vệ tinh nhằm vào Starlink

Thụy Miên
Thụy Miên
23/12/2025 15:45 GMT+7

Hai cơ quan tình báo thuộc khối NATO nghi ngờ Nga đang phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh mới, có khả năng đối phó chùm vệ tinh Starlink của Elon Musk bằng cách tạo ra các đám mây mảnh vỡ trên quỹ đạo.

Tình báo phương Tây nghi ngờ Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh nhằm vào Starlink - Ảnh 1.

Thiết bị vệ tinh Starlink ở tiền tuyến Kreminna (Ukraine) hôm 6.1.2023

ảnh: reuters

Mục tiêu chế tạo vũ khí chống vệ tinh của Nga được cho nhằm kiềm chế ưu thế không gian của phương Tây, yếu tố lâu nay vẫn hỗ trợ đắc lực Ukraine trên tiền tuyến.

AP dẫn các tài liệu tình báo cho thấy cái gọi là vũ khí "hiệu ứng vùng" có thể phát tán hàng trăm ngàn viên kim loại vào quỹ đạo của Starlink. Cách tiếp cận này có thể vô hiệu hóa nhiều vệ tinh cùng lúc, nhưng đồng thời mang đến nguy cơ gây thiệt hại dây chuyền nghiêm trọng cho các hệ thống vệ tinh khác.

Những nhà phân tích chưa xem qua các tài liệu tình báo bày tỏ nghi ngờ khả năng loại vũ khí này đạt được hiệu quả mà không gây hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát trên không gian.

Theo đó, mức độ ảnh hưởng khi vũ khí được triển khai có thể lan rộng cho nhiều nước, bao gồm Nga và Trung Quốc, vốn phụ thuộc vào mạng lưới vệ tinh cho hoạt động viễn thông, quốc phòng và các nhu cầu thiết yếu khác.

Các tác động ngược như thế có thể khiến Nga phải suy nghĩ lại trong việc triển khai hoặc sử dụng vũ khí tương tự.

Nga có cách làm "mất mạng" internet Starlink của Ukraine?

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Christopher Horner, Tư lệnh Sư đoàn Không gian của quân đội Canada, cho rằng hiện chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng Nga đang theo đuổi hướng phát triển này, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ từng nghi ngờ Moscow nghiên cứu vũ khí hạt nhân đặt trong không gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. Trước đó Nga từng kêu gọi Liên Hiệp Quốc thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn triển khai vũ khí trên quỹ đạo trái đất, và Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow không có ý định đưa vũ khí hạt nhân lên không gian.

