Thế giới Quân sự

Trung Quốc ra mắt UAV phản lực VTOL tốc độ cao đầu tiên trên thế giới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/08/2025 09:11 GMT+7

Các kỹ sư hàng không vũ trụ Trung Quốc đã công bố chiếc máy bay không người lái (UAV) cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) tốc độ cao đầu tiên trên thế giới được trang bị động cơ phản lực.

Chiếc UAV này không phụ thuộc vào đường băng, có thể được phóng từ boong tàu chiến thông thường, ngay cả trên biển động và chuyển đổi liền mạch thành máy bay hành trình tầm xa nhanh chóng, theo South China Morning Post ngày 15.8.

Trung Quốc ra mắt UAV phản lực VTOL tốc độ cao đầu tiên trên thế giới- Ảnh 1.

Thân UAV phản lực VTOL tốc độ cao do Trung Quốc mới ra mắt

Ảnh: Đại học Beihang

Không giống như máy bay XQ-58A Valkyrie của Không quân Mỹ - cần đường băng dài hoặc tàu sân bay để cất và hạ cánh, UAV mới của Trung Quốc này kết hợp khả năng nâng thẳng đứng với khả năng bay tốc độ cao bằng động cơ phản lực trong một khung máy bay được tinh chỉnh về mặt khí động học.

UAV này sử dụng hệ thống kép: các cánh quạt nhỏ gọn được lắp ở phía dưới cung cấp lực nâng khi cất cánh và hạ cánh, trong khi một động cơ phản lực tua bin thu nhỏ cung cấp năng lượng cho máy bay bay ở tốc độ cao.

Các chuyên gia đánh giá bước đột phá này có khả năng biến mọi tàu khu trục, khinh hạm hoặc tàu đổ bộ của Trung Quốc thành tàu sân bay mini. Sự ra mắt phiên bản UAV mới trên cũng có thể thay đổi chiến tranh hải quân trong tương lai.

"Chúng tôi đã so sánh nó với các UAV VTOL phổ thông khác hiện nay. Nó vượt trội hơn hẳn về tốc độ", theo bài viết do nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Wang Yaokun và Qiu Yuting tại Đại học Beihang dẫn đầu trên tạp chí Aero Weaponry.

Theo bà Qiu: "Nó có thể cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng trong điều kiện khắc nghiệt". Theo các nhà nghiên cứu, chiếc UAV chỉ nặng 45 kg nhưng có tốc độ lên tới 230 km/giờ trong chuyến bay thử nghiệm.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của các chuyến bay tốc độ cao và hạ cánh thẳng đứng nhiều lần, nhóm nghiên cứu đã phát triển vật liệu composite tiên tiến mới - có thể sản xuất hàng loạt bằng các vật liệu hiện có với chi phí thấp.

UAV cũng có lớp chắn nhiệt ở những khu vực tiếp xúc với khí thải của động cơ phản lực tua bin thu nhỏ, cho phép nhiệt độ thân máy bay vượt quá 700 độ C mà không ảnh hưởng đến cấu trúc.

Theo Đại học Beihang, dự án nghiên cứu UAV trên bắt đầu vào năm 2015 và trải qua nhiều lần thử nghiệm trước khi đạt được cấu hình ổn định vào năm 2019. Theo một bài báo năm 2019, dự án được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu về máy bay cho "các tàu không phải tàu sân bay" của Hải quân Trung Quốc.

Theo một chuyên gia công nghệ quốc phòng Trung Quốc, nếu được triển khai trên quy mô lớn, hải quân Trung Quốc có thể vận hành UAV trinh sát và tấn công tầm xa tốc độ cao từ hầu hết mọi tàu thuyền.

Những UAV này có thể phóng theo đàn từ các tàu phân tán, xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương với tốc độ cao, thực hiện nhiệm vụ giám sát hoặc tấn công theo thời gian thực và trở về tàu chủ mà không cần dựa vào các căn cứ trên bộ hoặc sân bay cố định ở xa.

Về mặt chiến lược, công nghệ này có thể mở rộng phạm vi hoạt động của Trung Quốc tới Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cải thiện khả năng sức mạnh và ngăn chặn sự can thiệp vào các điểm nóng trong khu vực.

Tuy nhiên, thiết kế UAV mới vẫn có những điểm chưa hoàn thiện. Khả năng hoạt động và độ bền của UAV này có thể không bằng các loại máy bay phản lực truyền thống như Global Hawk hay XQ-58A. Tải trọng của UAV cũng có thể bị giới hạn, khiến nó phù hợp hơn cho nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử hoặc tấn công chính xác bằng đạn dược nhỏ, thay vì vũ khí hạng nặng.

Trung Quốc đã công bố những thước phim hiếm hoi về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100, qua đó làm sáng tỏ các thông số kỹ thuật và khả năng di chuyển của loại vũ khí được cho là mang khả năng răn đe lớn nhưng vẫn còn rất bí ẩn này.

Xem thêm bình luận