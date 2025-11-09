Trung Quốc tạm dỡ lệnh cấm xuất khẩu kim loại hiếm sang Mỹ

Theo quy định trước đó, các hạn chế này nhằm vào hàng hóa "có công dụng kép", tức những vật liệu có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết lệnh cấm, vốn có hiệu lực từ tháng 12.2024, sẽ được hoãn thi hành đến ngày 27.11.2026.

Gallium, germanium và antimony tuy không thuộc nhóm đất hiếm, nhưng lại vô cùng thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30.10.2025 ẢNH: REUTERS

Thông báo được đưa ra không lâu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc hôm 30.10, trong đó 2 bên đồng ý rút lại một số biện pháp trừng phạt được áp dụng trong giai đoạn leo thang căng thẳng thương mại.

Trước đó, thuế quan của cả 2 nước từng tăng lên mức ba chữ số, gây đình trệ hoạt động thương mại song phương và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 7.11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết nước này sẽ khôi phục giấy phép nhập khẩu đậu nành từ 3 công ty Mỹ và dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ bắt đầu từ ngày 10.11, sau khi Washington giảm một nửa mức thuế quan liên quan fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chuỗi động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hạ nhiệt, theo Reuters.

Trong suốt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tận dụng vị thế nguồn cung chủ chốt các khoáng sản chiến lược, vốn là nền tảng cho nhiều sản phẩm công nghệ, từ điện thoại thông minh đến thiết bị quân sự tiên tiến.