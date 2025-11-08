Mỹ - Trung có đang lưỡng bại câu thương?

Mỹ và Trung Quốc vừa công bố các kết quả kinh tế không mấy tươi sáng ở cả 2 nước.

Kinh tế Mỹ - Trung đều gặp khó

Trong đó, tờ South China Morning Post hôm qua (7.11) đưa tin xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tháng 10 vừa qua giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ tăng cao.

Cụ thể, số liệu hải quan được công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng 10 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 305,35 tỉ USD. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 8,3% của tháng 9, vốn là mức cao nhất trong 6 tháng trước đó, và cũng thấp hơn dự báo tăng trưởng 2,84% của nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc Wind. Các nhà phân tích cho rằng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu có thể bắt nguồn từ việc trước đó đã có nhiều lô hàng được đẩy sớm nhằm né thuế nhập khẩu từ phía Mỹ cùng với sự tăng giá gần đây của nhân dân tệ.

Về phần nhập khẩu, Trung Quốc đạt kim ngạch 215,28 tỉ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 7,4% của tháng 9 và thấp hơn dự báo 4,49% của Wind. Qua đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 90,07 tỉ USD.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ngày 30.10 tại Hàn Quốc Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tình hình kinh tế của Mỹ cũng đang khó khăn. Cùng ngày 7.11, Reuters dẫn một số báo cáo cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 10 đã tăng nhẹ so với tháng 9. Dữ liệu từ công ty phân tích lực lượng lao động Revelio Labs cho thấy 9.100 việc làm đã bị mất trong tháng 10, với bảng lương của chính phủ giảm 22.200 vị trí. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu rõ liệu sự sụt giảm này có phải là do người lao động liên bang đã bị cho nghỉ việc trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Liên quan tình hình lao động, Cục Dự trữ Liên bang tại Chicago (Mỹ) ước tính tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,36% vào tháng 10. Một báo cáo từ công ty tuyển dụng toàn cầu Challenger, Gray & Christmas lại cho thấy số lượng nhân viên bị sa thải theo kế hoạch đã tăng 183% lên 153.074 trong tháng 10, mức cao nhất hằng tháng trong 22 năm qua.

Kinh tế nước Mỹ cũng nhận thêm tín hiệu xấu khi thuế quan tăng cao đã dẫn đến việc lạm phát tăng. Cụ thể, lạm phát trong tháng 9 là 3%, cao hơn rất nhiều so với mức 2,3% vào tháng 4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng.

Kịch bản G-2

Sau hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào ngày 30.10 tại Hàn Quốc, thương chiến giữa hai nước đã tạm ngưng leo thang. Không những vậy, giới quan sát những ngày qua đang thảo luận rất nhiều về khái niệm G2 cho quan hệ Mỹ - Trung. Trước cuộc hội đàm thượng đỉnh ngày 30.10 vừa qua, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "G2 sẽ sớm nhóm họp".

Sau cuộc gặp, ông Trump lại viết: "Cuộc họp G2 giữa tôi với Chủ tịch Tập là một cuộc họp tuyệt vời cho cả hai nước chúng ta. Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến hòa bình và thành công vĩnh cửu. Chúa phù hộ cho cả Trung Quốc và Mỹ!".

Nếu như G7 được dùng để mô tả nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thì khái niệm G2 lần đầu tiên được đề xuất bởi nhà kinh tế học người Mỹ C. Fred Bergsten vào năm 2005. Sự đề xuất này nhằm hướng đến việc 2 nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc cân bằng quyền lực và hợp tác với nhau.

Đây được cho là điều mà Bắc Kinh mong muốn từ khi nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. Trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.2013 với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng nói với báo giới rằng hai bên phải phối hợp xây dựng "một mô hình mới về mối quan hệ giữa các nước lớn" và "Thái Bình Dương rộng lớn có đủ không gian cho hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Mỹ".

Chính vì thế, việc Tổng thống Trump liên tục đề cập G2 lần đây đã khiến nhiều đồng minh của Mỹ lo ngại nếu Washington và Bắc Kinh bắt tay với nhau để kiểm soát kinh tế toàn cầu. Nếu điều đó xảy ra, các nước châu Âu cùng nhiều đồng minh khác của Mỹ lâu nay có thể sẽ phải "ra rìa". Mối quan ngại càng trở nên lớn hơn vì đến nay, Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2 hiện tại vẫn chưa công bố chiến lược Trung Quốc hoặc chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chiến lược quốc phòng.