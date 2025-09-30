Trung Quốc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu ô tô điện

Những năm gần đây, ô tô điện Trung Quốc liên tục khuấy động thị trường trong nước cũng như trên thế giới thông qua việc xuất khẩu ồ ạt các dòng xe điện mới đồng thời tạo nên cuộc chiến về giá, khiến không chỉ các đối thủ cạnh tranh mà ngay cả khách hàng cũng không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, tình trạng này được cho sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới khi mới đây, Chính phủ Trung Quốc xác nhận sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu ô tô điện.

Động thái này xuất phát từ những lo ngại trong nước về cạnh tranh giá cả giữa các mẫu mã ô tô điện ngày càng gay gắt cùng những phàn nàn trên toàn cầu về sự gia tăng nhanh chóng của xe giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu ô tô điện Ảnh: Carscoop

Chính phủ Trung Quốc đang xây dựng những quy định mới, điều này đồng nghĩa với việc các nhà xuất khẩu ô tô điện sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1.1.2026, các nhà sản xuất ô tô và các công ty được cấp phép khác sẽ cần phải xin giấy phép xuất khẩu ô tô điện. Điều này tương tự như quy định hiện hành dành cho xe hybrid và xe chạy bằng động cơ đốt trong sản xuất tại Trung Quốc sau đó xuất khẩu ra nước ngoài. Thời gian qua, các quan chức của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày càng thất vọng với tình trạng xuất khẩu trái phép, đưa ô tô điện ra nước ngoài mà không có sự hỗ trợ hậu mãi cần thiết.

Theo CBT News, dịch vụ kém và thiếu mạng lưới hỗ trợ có thể khiến khách hàng gặp khó khăn, qua đó làm suy giảm danh tiếng của thương hiệu ô tô Trung Quốc. Tình hình này cũng làm gia tăng căng thẳng về giá ở một số thị trường nước ngoài, gây bất ổn cho các nhà sản xuất trong nước.

Theo ông Wu Songquan, Giám đốc nghiên cứu chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ ô tô Trung Quốc, điều quan trọng đối với các thương hiệu ô tô điện Trung Quốc là phải noi gương các nhà sản xuất ô tô truyền thống trong việc chuẩn hóa quy trình xuất khẩu và nâng cao chất lượng. Hy vọng điều này sẽ góp phần xây dựng niềm tin lâu dài của khách hàng đối với ô tô xuất khẩu từ Trung Quốc được phân phối tại các thị trường trên thế giới.

Việc thắt chặt quy định xuất khẩu ô tô điện sẽ góp phần xây dựng niềm tin lâu dài của khách hàng đối với các thương hiệu xe Trung Quốc Ảnh: Carscoop

Động thái này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới, thậm chí vượt qua cả Nhật Bản. Hiện tại, đà tăng trưởng về xuất khẩu ô tô của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc tin rằng trong vòng 5 năm tới, nước này có thể xuất khẩu tới 10 triệu xe ra thị trường nước ngoài mỗi năm. Ngay tại Trung Quốc, các thương hiệu nội địa có thể bán được 30 triệu xe mỗi năm nhờ quy mô dân số đông, dung lượng thị trường lớn.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc tin rằng: "Vẫn còn tiềm năng rất lớn để mở rộng thị trường ở các khu vực kém phát triển hơn của Trung Quốc, chẳng hạn như các quận trung tâm và vùng nông thôn, nơi mức độ sở hữu ô tô có thể dần vượt qua các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải".

Tỷ lệ sở hữu ô tô tại Trung Quốc vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, cho thấy còn rất nhiều dư địa để thị trường ô tô tăng trưởng.