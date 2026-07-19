Trung Quốc tăng cường tuyển dụng lại lao động về hưu

Tính đến cuối năm ngoái, hơn 323 triệu người ở Trung Quốc (khoảng 23% dân số) đã vào độ tuổi 60 trở lên ảnh: reuters

Ông Lu, cựu giáo sư ngành kỹ thuật điện, gần đây đã về hưu sau thời gian dài công tác tại một đại học ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Chưa kịp nghỉ ngơi đủ, ông chuẩn bị quay lại trường đại học trên vào tháng 9, lần này là nghiên cứu viên.

"Trường đại học hy vọng tôi có thể tiếp tục nghiên cứu một số dự án mà tôi vẫn chưa hoàn tất, bởi vì tôi là một trong giáo sư có kinh nghiệm nhất tại trường", báo South China Morning Post hôm nay 19.7 dẫn lời ông Lu.

Trên vai trò mới, ông Lu đồng ý nhận khoản lương tháng 10.000 nhân dân tệ (gần 39 triệu đồng), thấp hơn trước khi nghỉ hưu. Nhà trường cũng không còn đóng tiền bảo hiểm xã hội vì ông đã có lương hưu. Tuy nhiên, ông chấp nhận thỏa thuận trên vì vui mừng vẫn còn có thể đóng góp.

Trường hợp của ông Lu ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong bối cảnh chính phủ nước này phải đối mặt với những ảnh hưởng đến từ một xã hội đang già đi nhanh chóng.

Với lực lượng lao động trong độ tuổi làm việc đã giảm sút, nhiều đơn vị thuộc khu vực công, từ cơ quan nhà nước đến các trường đại học và bệnh viện, quay lại tuyển dụng "các chuyên gia tóc bạc", trong nỗ lực tránh mất đi quá nhiều lao động có kinh nghiệm.

Tính đến cuối năm ngoái, hơn 323 triệu người ở Trung Quốc (khoảng 23% dân số) đã vào độ tuổi 60 trở lên, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, và con số này dự kiến tiếp tục gia tăng trong những thập niên tới.

Trước tình trạng trên, Trung Quốc công bố kế hoạch từng bước nâng độ tuổi về hưu từ 60 lên 63 cho nam giới và từ 55 lên 58 tuổi ở nữ.

Thế nhưng, các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là lĩnh vực công, vẫn đối mặt thế khó khi hàng triệu lao động gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng nguồn nhân lực thay thế lại chưa thể bù đắp.

Vào tháng 6, Sở Giao thông tỉnh Vân Nam thông báo kế hoạch tuyển 42 kỹ sư đã về hưu cho các vị trí cố vấn dự án. Trước đó, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, cũng triển khai chiến dịch tương tự.

Trong những tháng gần đây, các trường đại học tại nhiều địa phương như An Huy, Hắc Long Giang, Nội Mông, Sơn Đông và Tứ Xuyên cũng ra thông báo tuyển dụng lại các giảng viên đã nghỉ hưu.

Xu hướng trên còn mở rộng sang lĩnh vực y tế. Cuối tháng 6, một bệnh viện công ở khu tự trị Tân Cương thông báo tuyển dụng 5 bác sĩ đã về hưu.