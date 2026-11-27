Tờ South China Morning Post ngày 27.11 đưa tin nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công bộ đồ bảo hộ chống cháy dành cho chó robot tại một trạm cứu hỏa ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (miền đông nước này). Trong cuộc thử nghiệm ngày 25.11, robot được đưa vào đám cháy tạo từ rơm và than củi tẩm xăng, với nhiệt độ lên tới 1.000 độ C.

Chó robot trang bị bộ đồ chống cháy trong cuộc thử nghiệm chịu nhiệt lên tới 1.000 độ C tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 25.11.2026 ẢNH: Harbin Institute of Technology

Nhờ lớp bảo hộ đặc biệt, robot vẫn có thể di chuyển, chuyển hướng, leo cầu thang và đứng yên giữa ngọn lửa. Sau 10 phút, lớp ngoài của bộ đồ bị cháy xém nhưng không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của robot.

Theo nhật báo Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, bộ đồ do Viện Nghiên cứu Tô Châu thuộc Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân phối hợp với Công ty Công nghệ vật liệu hàng không vũ trụ Long Giáp Tứ Xuyên phát triển. Vật liệu chống cháy được cải tiến từ công nghệ bảo vệ nhiệt sử dụng trên tên lửa đẩy Trường Chinh 5 của Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu cho hay bộ đồ bảo hộ của chó robot dày khoảng 5 - 6 mm, có lớp ngoài chống mài mòn và các lớp bên trong có chức năng cách nhiệt, phản xạ nhiệt và tạo lớp than bảo vệ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đặc điểm này giúp hạn chế nhiệt truyền vào những bộ phận quan trọng của robot, đặc biệt là pin và động cơ.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy dù hoạt động giữa ngọn lửa, nhiệt độ trong khoang pin của robot được duy trì ở mức 45 độ C, còn các động cơ khớp nối chỉ đạt 70 độ C. Đây là kết quả quan trọng bởi pin lithium-ion có thể mất ổn định, thậm chí cháy nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Không chỉ chống nhiệt, chó robot còn được trang bị hệ thống tạo ảnh bằng laser giúp quan sát trong môi trường khói dày đặc, cùng công nghệ truyền hình ảnh và kết nối 5G. Theo nhóm nghiên cứu, các thiết bị này cho phép người vận hành điều khiển robot và nhận hình ảnh độ nét cao ngay cả bên trong những tòa nhà cao trên 30 tầng.

Nhóm phát triển cho rằng bộ đồ bảo hộ có thể giúp chó robot đáp ứng yêu cầu hoạt động trong khoảng 95% tình huống tại hiện trường cháy, phục vụ tìm kiếm người mắc kẹt, khảo sát khu vực nguy hiểm và hỗ trợ cứu nạn.

Công nghệ trên cũng được kỳ vọng phục vụ mục đích quân sự. Trong môi trường chiến sự, chó robot có thể được sử dụng để trinh sát những công trình đang cháy, vận chuyển vật tư hoặc tìm kiếm người bị thương tại khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, qua đó giảm rủi ro cho binh sĩ.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đưa chó robot vào nhiều cuộc tập trận, với các nhiệm vụ từ trinh sát, vận chuyển hậu cần đến hỗ trợ tác chiến. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt được cho vẫn là một hạn chế đối với loại thiết bị này.

Theo nhóm nghiên cứu, vật liệu chống nhiệt mới có thể được ứng dụng cho nhiều hệ thống không người lái khác, bao gồm máy bay không người lái và phương tiện tự hành mặt đất.