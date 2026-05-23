Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc tuyên bố tạo ra pin xe điện sạc nhanh ngang đổ xăng

Kiến Văn
Kiến Văn
23/05/2026 17:05 GMT+7

Trung Quốc vừa tạo bước tiến lớn trong công nghệ pin xe điện với nguyên mẫu pin thể rắn có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 3 phút, vượt xa nhiều chuẩn hiện nay.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại pin thể rắn mới hứa hẹn sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp xe điện. Loại pin lithium-kim loại này không chỉ có mật độ năng lượng cao mà còn có khả năng sạc siêu nhanh - một yếu tố mà ngành công nghiệp xe điện toàn cầu theo đuổi trong nhiều năm.

Trung Quốc tuyên bố tạo ra pin xe điện sạc nhanh ngang đổ xăng - Ảnh 1.

Thời gian sạc pin vẫn là nỗi ám ảnh đối với các chủ xe điện

ẢNH: REUTERS

Theo nghiên cứu được đăng tải, nguyên mẫu pin mới đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5 Wh/kg và duy trì hiệu suất ổn định trong 700 chu kỳ sạc. Thời gian sạc và xả chỉ mất khoảng 3 phút. Nếu được thương mại hóa thành công, công nghệ này sẽ tạo ra một bước tiến lớn so với các loại pin hiện tại.

Hiện nay, hầu hết xe điện phổ thông từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu vẫn phải tuân thủ giới hạn sạc nhanh khá thận trọng, thường mất từ 20 đến 40 phút để sạc hiệu quả. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô và công ty sản xuất pin tại Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển công nghệ sạc siêu nhanh. Đặc biệt, các công ty như BYD, CATL và Ganfeng Lithium đang tích cực theo đuổi kiến trúc pin thể rắn với khả năng sạc nhanh và mật độ năng lượng cao hơn nhằm định hình lại ngành công nghiệp pin toàn cầu.

Nỗ lực giải quyết điểm hạn chế nhất của xe điện

Bước đột phá về pin thể rắn của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô phương Tây đang tăng cường hợp tác với các công ty Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh trong công nghệ xe điện. Mới đây, Stellantis đã mở rộng hợp tác với Dongfeng Motor Corporation của Trung Quốc thông qua một thỏa thuận trị giá 1,17 tỉ EUR, bao gồm sản xuất xe và hợp tác kỹ thuật. Volkswagen cũng đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc như Xpeng.

Tuy nhiên, mật độ năng lượng cao cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Các loại pin siêu đậm đặc có thể gây ra nguy cơ cháy lớn hơn nếu bị quá nhiệt. Mặc dù các nhà nghiên cứu khẳng định rằng pin của họ đã vượt qua các thử nghiệm an toàn, nhưng độ tin cậy trong thực tế sử dụng vẫn là một câu hỏi lớn.

Việc thương mại hóa công nghệ pin thể rắn có thể mất nhiều năm do các yêu cầu phức tạp về sản xuất, kiểm định độ bền và chứng nhận an toàn. Nhiều công ty sản xuất pin hiện đặt mục tiêu thương mại hóa vào khoảng năm 2026 đến 2028. Trong thời gian chờ đợi, pin lithium sắt photphat (LFP) truyền thống vẫn sẽ chiếm ưu thế nhờ chi phí thấp và độ tin cậy đã được chứng minh.

Tin liên quan

Xuất hiện siêu pin xe điện sạc hơn 3 phút đạt 80%, nhanh hơn pin BYD

Xuất hiện siêu pin xe điện sạc hơn 3 phút đạt 80%, nhanh hơn pin BYD

Thế hệ pin mới do CATL phát triển có thể sạc từ 10% - 80% chỉ trong chưa đầy 4 phút, đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc đua công nghệ xe điện và trực tiếp vượt qua các đối thủ như BYD.

Khám phá thêm chủ đề

xe điện công nghệ pin pin thể rắn Độ bền sạc nhanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận