Trung Quốc vạch '4 lằn ranh đỏ' cho tân Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông

"Các nhà ngoại giao Mỹ đại diện cho quốc gia chúng tôi và được giao nhiệm vụ thúc đẩy lợi ích của Mỹ trên toàn cầu, vốn là thông lệ tiêu chuẩn đối với các nhà ngoại giao trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hồng Kông", một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, theo Reuters.

Trước đó, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông Thôi Kiến Xuân nói đã gặp tân Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông Julie Eadeh hôm 30.9 "để đưa ra những phản đối nghiêm túc về hành vi của bà ấy kể từ khi bà đảm nhận nhiệm vụ". Bà Eadeh đảm nhiệm chức vụ Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông vào tháng 8.

Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông Julie Eadeh và Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông Thôi Kiến Xuân đã gặp nhau 2 lần trong 2 tuần

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Ông Thôi kêu gọi bà Eadeh "tuân thủ các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế, bao gồm không can thiệp vào công việc nội bộ và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với các thế lực chống Trung Quốc".



Ông Thôi nêu rõ các yêu cầu về "4 điều không nên làm, cụ thể là không gặp gỡ những người mà tổng lãnh sự không nên gặp, không cấu kết với các thế lực chống Trung Quốc, không kích động, hỗ trợ, tiếp tay hoặc tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào làm suy yếu sự ổn định ở Hồng Kông, không can thiệp vào những trường hợp an ninh quốc gia ở Hồng Kông".

Bà Eadeh đã gặp rắc rối vào năm 2019, dưới thời nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ về việc tiếp xúc với những thủ lĩnh sinh viên trong các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hồng Kông.

Tờ Đại Công báo ở Hồng Kông đã đăng bức ảnh chụp cảnh một nhà ngoại giao Mỹ, được xác định là bà Eadeh và khi đó bà làm việc tại bộ phận chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ, đang nói chuyện với các thủ lĩnh sinh viên tại sảnh của một khách sạn sang trọng.

Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó đã chỉ trích giới chức Trung Quốc vì đã tiết lộ ảnh của một nhà ngoại giao và tên của con cái họ, theo Reuters.

Diễn biến mới trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, theo Reuters.